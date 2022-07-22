İzmir'de kaybolan alzheimer hastası yaşlı kadın Aydın'da aranıyor

İzmir'in Ödemiş ilçesinde kaybolan 77 yaşındaki alzheimer hastası Şerife K. Aydın'ın Köşk ilçesinde ekipler tarafından aranıyor.

Olay, kırsal Çayır Mahallesi'nde dün akşam saatlerine meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şerife K. isimli alzheimer hastası kadın evinden ayrıldı. Yaşlı kadının uzun süre eve geri dönmemesi üzere sağlık durumundan şüphe duyan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen ekipler Şerife K.'nın yakınları ile yaptıkları görüşmeler sonrasında yaşlı kadını bölgede arama çalışması başlattı.

AFAD Aydın, AFAD İzmir, Aydın Beşir Derneği Arama ve Kurtarma, Tire Arama ve Kurtarma, AKUT Kuşadası ile Ödemiş İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı yaklaşık 100 kişilik bir ekip yaşlı kadın için bölgede arama çalışmalarını sürdürüyor.

Öte yandan Şerife K.'nın daha önce de bir çok kez evden uzaklaştığını ve Aydın'ın Köşk ilçesi kırsal Akçaköy Mahallesi'nde bulunduğu bilgisine ulaşıldı. - AYDIN