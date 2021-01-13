İzmir'de kaybolan bipolar bozukluğu olan kadın bulundu - Son Dakika

İzmir'de kaybolan bipolar bozukluğu olan kadın bulundu

13.01.2021 17:03
İzmir'de kaybolan bipolar bozukluğu olan kadın bulundu, System.String[]

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde ailesi tarafından kayıp başvurusunda bulunulan bipolar bozukluğu olan 66 yaşındaki Nurgül Özalp, ilçedeki bir kırtasiyede bulundu.

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde ailesi tarafından kayıp başvurusunda bulunulan bipolar bozukluğu olan 66 yaşındaki Nurgül Özalp, ilçedeki bir kırtasiyede bulundu.

Örnekköy Mahallesi'nde tek başına yaşayan ve uzun süredir bipolar bozukluğu tedavisi gören Nurgül Özalp'e telefonla ulaşamayan ailesi, eve gitti.

Evde kendileri için yazılmış bir not bulan aile, Özalp'in hayatından endişe ederek polise kayıp başvurusunda bulundu.

İhbar üzerine polis ekipleri Özalp'in bulunması için çalışma başlattı.

Özalp'in bir kırtasiyede olduğunu gören vatandaşlar, durumu yakınlarına bildirdi.

Kırtasiyede bulunan kadın, ambulansla Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine götürüldü.

Özalp'in sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi.

Daha önce de kaybolduğu bildirilen Özalp'in kırtasiyeye telefonunu şarj etmek için gittiğini söylediği öğrenildi.

Örnekköy Mahallesi, Karşıyaka, İzmir, Özalp, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İzmir'de kaybolan bipolar bozukluğu olan kadın bulundu - Son Dakika


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