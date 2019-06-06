Son Dakika Haberleri: İzmir'de kaybolan kişi aranıyor
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İzmir'de kaybolan kişi aranıyor

54 dakika önce

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde kaybolan kişi için arama çalışması başlatıldı.

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İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde kaybolan kişi için arama çalışması başlatıldı.
Alınan bilgiye göre, kuzeniyle koyun otlatmaya çıkan 26 yaşındaki Şahin Çoban, ormanlık alanda kayboldu.
Ailesi, Çoban'ın bulunması için jandarma ekiplerinden yardım istedi.
Bölgeye gelen jandarma, AFAD ve AKUT ekipleri Çoban'ın en son bulunduğu alanda arama çalışmalarına başladı. 40 kişilik arama ekibinde 3 iz arama köpeğinin yanı sıra Çoban'ın yakınları da yer alıyor.
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 05:18 Kaynak: AA
Jandarma, ŞAHİN ÇOBAN, Kemalpaşa, İzmir, Güncel
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