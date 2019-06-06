İzmir'de kaybolan kişi aranıyor
54 dakika önce
İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde kaybolan kişi için arama çalışması başlatıldı.
İzmir
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 05:18 Kaynak: AA
'in Kemalpaşa
ilçesinde kaybolan kişi için arama çalışması başlatıldı.
Alınan bilgiye göre, kuzeniyle koyun otlatmaya çıkan 26 yaşındaki Şahin Çoban, ormanlık alanda kayboldu.
Ailesi, Çoban'ın bulunması için jandarma ekiplerinden yardım istedi.
Bölgeye gelen jandarma, AFAD
ve AKUT ekipleri Çoban'ın en son bulunduğu alanda arama çalışmalarına başladı. 40 kişilik arama ekibinde 3 iz arama köpeğinin yanı sıra Çoban'ın yakınları da yer alıyor.
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