Son Dakika Haberleri: İzmir'de Kayık Alabora Oldu: 2 Ölü, 1 Yaralı ve 1 Kayıp (2)

İzmir'de Kayık Alabora Oldu: 2 Ölü, 1 Yaralı ve 1 Kayıp (2)

38 dakika önce

BİR KİŞİNİN DAHA CESEDİ BULUNDU, 1 KAYIPİzmir'in Torbalı ilçesinde, iddiaya göre etkili olan yağışlar sonrasında oluşan su birikintisinde kayıkla ördek avlamak isteyen 4 avcının kayığının alabora olması sonucu meydana gelen olayda kayıp olan bir kişinin daha cesedine ulaşıldı.

İzmir'de Kayık Alabora Oldu: 2 Ölü, 1 Yaralı ve 1 Kayıp (2), System.String[]
BİR KİŞİNİN DAHA CESEDİ BULUNDU, 1 KAYIP

İzmir'in Torbalı ilçesinde, iddiaya göre etkili olan yağışlar sonrasında oluşan su birikintisinde kayıkla ördek avlamak isteyen 4 avcının kayığının alabora olması sonucu meydana gelen olayda kayıp olan bir kişinin daha cesedine ulaşıldı. Olayda ilk ölen kişinin  Mustafa Ölmez, daha sonra cesedine ulaşılan kişinin ise Erkin Ölmez olduğu belirlendi. Mustafa ve Erkin Ölmez'in kardeş oldukları öne sürüldü. 

Ekiplerin, kayıkta bulunan kayıp Mesut Yıkılmaz'ı arama çalışmaları ise devam ediyor.

Halil İbrahim KARABIYIK- İbrahim DANIŞ/TORBALI, (İzmir),

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 10:05 Kaynak: DHA

Torbalı, İzmir, Güncel
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