İzmir'de Kayık Alabora Oldu: 2 Ölü, 1 Yaralı ve 1 Kayıp (2)
38 dakika önce
BİR KİŞİNİN DAHA CESEDİ BULUNDU, 1 KAYIPİzmir'in Torbalı ilçesinde, iddiaya göre etkili olan yağışlar sonrasında oluşan su birikintisinde kayıkla ördek avlamak isteyen 4 avcının kayığının alabora olması sonucu meydana gelen olayda kayıp olan bir kişinin daha cesedine ulaşıldı.
BİR KİŞİNİN DAHA CESEDİ BULUNDU, 1 KAYIP İzmir
'in Torbalı
ilçesinde, iddiaya göre etkili olan yağışlar sonrasında oluşan su birikintisinde kayıkla ördek avlamak isteyen 4 avcının kayığının alabora olması sonucu meydana gelen olayda kayıp olan bir kişinin daha cesedine ulaşıldı. Olayda ilk ölen kişinin Mustafa Ölmez
, daha sonra cesedine ulaşılan kişinin ise Erkin Ölmez olduğu belirlendi. Mustafa ve Erkin Ölmez'in kardeş oldukları öne sürüldü.
Ekiplerin, kayıkta bulunan kayıp Mesut Yıkılmaz'ı arama çalışmaları ise devam ediyor.
Halil İbrahim KARABIYIK- İbrahim DANIŞ/TORBALI, (İzmir),
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Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 10:05 Kaynak: DHA
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