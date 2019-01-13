İzmir'de Kayık Alabora Oldu: 2 Ölü, 1 Yaralı ve 1 Kayıp (2)
54 dakika önce
2 KARDEŞ ÖLDÜKayığın alabora olması sonucu meydana gelen olayda boğularak ölen 43 yaşındaki Mustafa Ölmez ile 46 yaşındaki Erkin Ölmez'in kardeş oldukları kesinleşti.
2 KARDEŞ ÖLDÜ
Kayığın alabora olması sonucu meydana gelen olayda boğularak ölen 43 yaşındaki Mustafa Ölmez
ile 46 yaşındaki Erkin Ölmez'in kardeş oldukları kesinleşti. Olaydan sonra iki kadeşin yakanları gözyaşlarına boğuldu.
TELEFON İÇİN AYAĞA KALKINCA KAYIK ALABORA OLDU
Olayda yaralı kurtulan ve hastaneye kaldırılan Hüseyin Karakuş'un amcasının oğlu Ali Karakuş "Ava merakı vardı, sürekli çıkardı" dedi. Hüseyin Karakuş'un, Ali Karakuş'a verdiği belirtilen bilgiye göre ise kayıktakilerden birinin cep telefonuyla konuşurken aya kalkmasıyla birlikte dengenin bozularak kayığın alabora olduğu öğrenildi.
KAYIP YIKILMAZ ARANIYOR
Gittikleri ördek avı facia ile sonuçlanan 4 arkadaştan kayıkta bulunan Mesut Yıkılmaz'ın bulunması için çalışmalar sürdürüyor. Arama çalışmaları sırasında sudan bir adet av tüfeği de çıkartıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 11:23 Kaynak: DHA
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