İzmir'de Kayık Alabora Oldu: 2 Ölü, 1 Yaralı ve 1 Kayıp (3)
24 dakika önce
ARAMA ÇALIŞMALARINA ARA VERİLDİAFAD ve Deniz polisi, bölgede yaptıkları arama kurtarma çalışmalarına havanın karanlık olması ve görüş mesafesinin azalması nedeniyle ara verdi.
ARAMA ÇALIŞMALARINA ARA VERİLDİ AFAD
ve Deniz polisi, bölgede yaptıkları arama kurtarma çalışmalarına havanın karanlık olması ve görüş mesafesinin azalması nedeniyle ara verdi. Sabahın ilk ışıklarında çalışmaların tekrar başlayacağı öğrenildi.
DONMAK ÜZEREYKEN BULUNMUŞ
Bu arada alabora olan kayıkta bulunan Hüseyin Karakuş'un amcasının oğlu Ali Karakuş olayla ilgili açıklama yaptı. Kahvede oturdukları sırada olayı öğrendiğini belirterek, "Kahvede otururken telefonum çaldı ve olayı öğrendim. Akrabam Hüseyin Karakuş'un arkadaşlarıyla birlikte avlanmaya gittiğini ve kayığın alabora olduğu söylendi. Hastaneye gittiğimizde üstünü sıkıca örtmüşlerdi. Dışarıdan görenler donmak üzereyken kurtarmış. Hüseyin ava gitmeyi severdi, her hafta ava çıkardı arkadaşlarıyla" dedi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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-Ali Karakuş Röportaj
-Ekiplerden detay
-Av tüfeğinden detay
Haber: Halil İbrahim KARABIYIK - Kamera: İbrahim DANIŞ/TORBALI (İzmir
),
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Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 01:22 Kaynak: DHA
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