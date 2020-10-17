İzmir'de kayıp kişinin cesedi su kuyusunda bulundu - Son Dakika

Darp ya da ateşli silah yaralanması izine rastlanmayan ceset, savcılık incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Gülseren'in arazisinin bulunduğu Mescitli Mahallesi Yılancı mevkisinde yürütülen arama çalışmasında, bir su kuyusunda inceleme yapıldı.

Cephede yenilgiye uğrayan Ermenistan ordusunda isyan ve kavgalar baş gösteriyor

TMSF'nin ihalesiz olarak verdiği işi yapamayan şirket, devletten 45 milyon lira tazminat aldı

Aliyev "Sahada cevap vereceğiz" demişti! Ermenistan birlikleri SİHA'larla bir bir böyle yok edildi