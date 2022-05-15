İzmir'de kayıp kişinin ölümüyle ilgili 2 kişi tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

İzmir'de kayıp kişinin ölümüyle ilgili 2 kişi tutuklandı

15.05.2022 20:23
İzmir'de kayıp kişinin ölümüyle ilgili 2 kişi tutuklandı

İzmir'in Çeşme ilçesinde hakkında kayıp ihbarında bulunulan kişinin cansız bedenine ulaşılmasıyla ilgili yürütülen soruşturmada 2 kişi yakalandı.

İzmir'in Çeşme ilçesinde hakkında kayıp ihbarında bulunulan kişinin cansız bedenine ulaşılmasıyla ilgili yürütülen soruşturmada 2 kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 12 Mayıs Perşembe günü hakkında kayıp ihbarı yapılan ve Mamur Baba mevkisinde cansız bedeni bulunan Adem Tan'ın ölümüyle ilgili çalışma yürüttü.

Teknik ve fiziki takip sonucunda olayla ilgili Ü.G. ve N.T gözaltına alındı.

İfadelerinde cinayeti işlediklerini itiraf ettikleri öğrenilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

YORUMLAR
500
Kemalpaşa'da 2 firari hükümlü yakalandı Kemalpaşa'da 2 firari hükümlü yakalandı

Emniyet Müdürlüğü, Hisarcık, Çeşme, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İzmir'de kayıp kişinin ölümüyle ilgili 2 kişi tutuklandı - Son Dakika


Son Dakika
20:27 Türkiye'nin Hindistan'tan buğday ithal etmeye başladı iddia edilmişti! Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan yalanlama geldi
20:25 Beşiktaşlı futbolcuları sayan muhabirin telaffuzu sosyal medyada gündem oldu!
20:02 Fenerbahçe'de heyecan yaratan transfer! Luis Suarez için tüm şartlar zorlanacak
20:00 Skandal iddia: "Sosyal hizmet il müdürleri, bakanlıkta işe girmek isteyen yurttaştan 100 bin lira istedi"
19:55 AK Parti yaşanan oy kaybının farkında! Rakip olarak ekonomiyi görüyorlar
19:51 Yere dökülen pul biberleri toplayıp satan esnafa 8 bin 500 lira para cezası kesildi
19:27 Yolu kapatan sürücü dirft yaptı! O anlar saniye saniye kameralara kaydedildi
19:25 Antalya'da etrafı fotoğraflarla kaplı erkek cansız bedeni bulundu
19:17 İngiltere'de skandal yaratan olay! Ambulansı otoparka çekip cinsel birliktelik yaşadılar
19:15 Tecrübeli hoca tepki gösterdi! İsmail Kartal: Çocuklar ve aileler mağdur oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.05.2022 20:51:05. #1.11#
SON DAKİKA: İzmir'de kayıp kişinin ölümüyle ilgili 2 kişi tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement