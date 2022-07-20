İzmir'de kayıp olan Alzheimer hastasının cansız bedeni bulundu - Son Dakika
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İzmir'de kayıp olan Alzheimer hastasının cansız bedeni bulundu

20.07.2022 22:15
İzmir'de kayıp olan Alzheimer hastasının cansız bedeni bulundu

İzmir'in Buca ilçesinde 8 gündür kayıp olan Alzheimer hastası adamın cansız bedeni bulundu.

İzmir'in Buca ilçesinde 8 gündür kayıp olan Alzheimer hastası adamın cansız bedeni bulundu.

Olay, İzmir'in Buca ilçesi Evka-1 mevkii 1202/8 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bayramda çocukları ile birlikte aile ziyaretine giden Alzheimer hastası 75 yaşındaki Hasan Barış, arabadan indikten sonra 2 dakika içerisinde gözden kayboldu. 8 gündür haber alınamayan yaşlı adamın cansız bedeni bugün evine 2 kilometre uzaklıkta olan Şirinkapı Mahallesi'ndeki arazide bulundu. Yaşlı adamın cansız bedeni, İzmir Adli Tıp Morguna kaldırıldı.

(Akın Küçükkurt/İHA)

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Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa İzmir'de kayıp olan Alzheimer hastasının cansız bedeni bulundu - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir'de kayıp olan Alzheimer hastasının cansız bedeni bulundu - Son Dakika
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