Kayıp şahsın cesedi tarlada bulundu! Katili, birlikte olduğu çoban çıktı

İzmir'in Bornova ilçesinde kayıp olarak aranan erkek şahsın, birlikte olduğu çoban tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Maktulün kesilmiş başı, çevredeki köpekler tarafından bulundu.

CANSIZ BEDENİ TARLADA BULUNDU

Geçtiğimiz salı günü Bornova ilçesinde bir süredir C.S.'den haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi. İhbar üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, bir süredir terk edilmiş olan motosiklet üzerinden yaptıkları çalışmalar sonucunda, detaylı araştırmalarını sürdü. Konunun takibini gerçekleştiren İzmir Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, motosiklet tamircisi C.S.'nin cansız bedenini bir arazide buldu.

BAŞI KESİLMİŞ

Öldürülmesinin üzerinden günler geçen erkek şahsın başının kesildiği de belirlenirken, atıl durumdaki motosiklet ve çevrede yapılan detaylı araştırmalar neticesinde şüphe üzerine çobanlık yaptığı öğrenilen M.A. ekipler tarafından gözaltına alındı.

ÇOBAN, EŞCİNSEL İLİŞKİYİ İTİRF ETTİ

Cinayet Büro Amirliğine götürülen ve burada sorgusu gerçekleştirilen şüpheli M.A.'nın, birlikte olduğu C.S.'yi öldürdüğünü ve başını kestiğini itiraf ettiği ileri sürüldü. Öte yandan C.S.'nin kesik başının ise çevredeki köpekler tarafından bulunduğu öğrenildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.