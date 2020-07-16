İzmir'de kayıp yaşlı kadın 2 gün sonra bulundu - Son Dakika

İzmir'in Bergama ilçesinde kayıp 77 yaşındaki Alzheimer hastası kadın, 2 gün sonra ormanlık alanda bulundu.



İl Jandarma Komutanlığına bağlı Bergama İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yukarıbey Mahallesi'nde ikamet eden A.G.'nin 77 yaşındaki Alzheimer hastası annesinin kayıp olduğunu ihbar etmesi üzerine çalışma başlattı. Annesinin evden gezmek için dışarı çıktığını ve bir daha haber alamadığını ekiplere bildiren A.G., 2 gündür kendisine ulaşamadıklarını aktardı. Bunun üzerine Yukarıbey Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri ve mahalle sakinleri yaşlı kadını bulmak için arama çalışması başlattı. S.G. isimli yaşlı kadın, sabah saat 06.00 sıralarında evinden 3 kilometre uzaklıktaki ormanlık alanda dere yatağının içinde çalılıkların arasında bulundu. Jandarma ekipleri ve mahalle sakinlerinin hummalı çalışmaları neticesinde bulunan yaşlı kadının üşümüş ve bitkin bir vaziyette olduğu aktarıldı. Hastaneye sevk edilen yaşlı kadının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. - İZMİR