İzmir'de kayma meydana gelen apartmanın temelinde ölçüm çalışması başlatıldı - Son Dakika

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, bir inşaatın temel kazısı esnasında kayma oluşan ve boşaltılan apartmanda, kayma oranının belirlenmesi için ölçüm çalışması başlatıldı.

Tersane Mahallesi 1661 Sokak'ta, inşaat sırasında kayma meydana gelmesi üzerine boşaltılan binada, Karşıyaka Belediyesi ekipleri çalışma yürütüyor.

Binanın temelinde ne kadar kayma olduğunu belirleyecek çalışma sonucunda, temelde oynama olup olmadığı tespit edilecek.

Öte yandan polis ekipleri, sokağı araç trafiğine kapadı. Yayalar da kaymanın olduğu binaya yaklaştırılmıyor.

Tedbiren boşaltılan binalardaki daire sahipleri de sabah erken saatlerde evlerinin önüne gelerek çalışmaları izledi.

Kayma meydana gelen binanın arsa sahibi olan ve kızı binada yaşayan Necla Kırıntı, gazetecilere, arsalarını kat karşılığı müteahhide verdiklerini, yandaki kazı öncesinde binalarında hiçbir problemin olmadığını söyledi.

Yan binanın temeli kazılırken kendi binalarının temeline girildiğini öne süren Kırıntı, "Önlemin daha önceden alınıp temelin kazılması gerekiyordu. Benim çocuğum buraya daha 15 gün önce taşınmıştı. Çok üzüldüm, bina devrilebilirdi de. Kendileri fark ettiler. Dün gece bende kaldılar. Kızım fark edip tüm dairelere haber vermiş. Kızım duvar boşluğundan sesler duymuş." diye konuştu.

Olay

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, bir inşaatın temel kazısı esnasında yan apartmanda oluşan kayma nedeniyle çevrede bulunan 5 apartmandaki 55 daire tedbir amaçlı boşaltılmış, binanın çevresinde geniş güvenlik önlemi alınmıştı. İki apartmanın arasına metal destek yerleştirilerek binalar sabitlenmişti.