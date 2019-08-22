Son Dakika Haberleri: İzmir'de kayyım protestosuna müdahale
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İzmir'de kayyım protestosuna müdahale

25 dakika önce

İzmir'de kayyım atamalarını protesto etmek isteyen çoğunluğu avukat 25 kişi gözaltına alındı.

İzmir'de kayyım protestosuna müdahale, System.String[]

İzmir'de kayyım atamalarını protesto etmek isteyen çoğunluğu avukat 25 kişi gözaltına alındı.

Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) üyesi avukatlar ile HDP üyesi bazı kişiler, İzmir Adliyesi önünde, Diyarbakır, Mardin ve Van büyükşehir belediye başkanlıklarına yapılan görevlendirmeleri protesto etmek ve açıklama yapmak için bir araya geldi.

Burada polis ekiplerinin uyarılarına rağmen dağılmayan ve açıklamayı sürdüren ÇHD üyelerine polis müdahale etti.

Ekipler, çoğunluğu avukat 25 kişiyi gözaltına aldı.

Gözaltına alınanlar, kimlik tespitinin ardından serbest bırakıldı.

Çağdaş Hukukçular Derneği, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 03:38 Kaynak: AA
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