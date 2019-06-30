İzmir'de kaza: 2 ölü (2)- Yeniden...

İZMİR'in Balçova
ilçesinde, iddiaya göre aşırı hız nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, önce trafik ışıklarına ardından mobese kameralarının olduğu direğe çarptı. Kazada, otomobilden fırlayan 2 kişi, hayatını kaybetti.
Kaza, saat 05.00 sıralarında Levent Marina
kavşağında meydana geldi. İzmir- Çeşme
yolundan Balçova yönüne giden sürücüsünün kimliği henüz bilinmeyen 35 KEY 27 plakalı otomobil, aşırı hız nedeniyle kontrolden çıkarak önce trafik ışıklarına, ardından da mobese kameralarının bulunduğu direğe çarptı. Çarpmanın şiddetiyle, emniyet kemeri takılı olmayan Bilal Urtekin (23) ve Ahmet Karasakal (24), otomobilin ön camından yola savruldu. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde, Urtekin ve Karasakal'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Urtekin ve Karasakal'ın cansız bedenleri, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Dokuz Eylül
Üniversite Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Bornova
ilçesindeki 2'nci Sanayi Sitesi'nde oto tamirciliği yapan Urtekin ve Karasakal'ın öldüğünü duyan yakınları hastanede sinir krizi geçirdi.
- İzmir