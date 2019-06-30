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İzmir'de kaza: 2 ölü (2)- Yeniden...

1 saat önce

İZMİR'in Balçova ilçesinde, iddiaya göre aşırı hız nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, önce trafik ışıklarına ardından mobese kameralarının olduğu direğe çarptı.

İzmir'de kaza: 2 ölü (2)- Yeniden..., System.String[]
İZMİR'in Balçova ilçesinde, iddiaya göre aşırı hız nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, önce trafik ışıklarına ardından mobese kameralarının olduğu direğe çarptı. Kazada, otomobilden fırlayan 2 kişi, hayatını kaybetti. 
Kaza, saat 05.00 sıralarında Levent Marina kavşağında meydana geldi. İzmir- Çeşme yolundan Balçova yönüne giden sürücüsünün kimliği henüz bilinmeyen 35 KEY 27 plakalı otomobil, aşırı hız nedeniyle kontrolden çıkarak önce trafik ışıklarına, ardından da mobese kameralarının bulunduğu direğe çarptı. Çarpmanın şiddetiyle, emniyet kemeri takılı olmayan Bilal Urtekin (23) ve Ahmet Karasakal (24), otomobilin ön camından yola savruldu. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde, Urtekin ve Karasakal'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Urtekin ve Karasakal'ın cansız bedenleri, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Dokuz Eylül Üniversite Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.
Bornova ilçesindeki 2'nci Sanayi Sitesi'nde oto tamirciliği yapan Urtekin ve Karasakal'ın öldüğünü duyan yakınları hastanede sinir krizi geçirdi. 


- İzmir
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 09:39 Kaynak: DHA
Balçova, İzmir, Güncel
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