İzmir'de Kaza: 5 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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İzmir'de Kaza: 5 Kişi Hayatını Kaybetti

06.07.2023 11:27

İzmir'de meydana gelen trafik kazasında, hafif ticari aracın refüjü aşarak karşı yönden gelen yolcu minibüsüyle çarpışması sonucu 5 kişi hayatını kaybetti. Kazada tespit tutanağına göre, kusurun tamamı hafif ticari araç sürücüsüne ait olduğu belirtildi. Hafif ticari araç sürücüsü tutuklandı, diğer sürücülerin ise kusursuz olduğu belirlendi.

İZMİR'de, hafif ticari aracın çarpmasıyla refüjü aşan otomobilin, karşı yönden gelen yolcu minibüsüyle çarpıştığı ve 5 kişinin öldüğü kazanın tespit tutanağı ortaya çıktı. Tutanakta, kazadaki tüm kusurun, trafiği aksatacak veya tehlikeye düşürecek şekilde şerit değiştiren hafif ticari araç sürücü Yusuf İslam Koçak'a (19) ait olduğu belirtildi.

Kaza, 30 Haziran'da saat 19.30 sıralarında, Menderes ilçesi Gölcükler Mahallesi İzmir- Aydın kara yolunda meydana geldi. Gaziemir'den Ayrancılar yönüne giden Özcan Özer (57) yönetimindeki, içinde 11 kişinin olduğu 34 DEB 698 plakalı otomobile, Yusuf İslam Koçak'ın kullandığı 35 ADF 564 plakalı hafif ticari araç, yandan çarptı. Özer'in kontrolünü yitirdiği otomobil, refüjü aşıp, karşı yönden gelen İsmail Akdar'ın (50) kullandığı 09 BU 404 plakalı yolcu minibüsüyle çarpıştı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine çok sayıda sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Jandarma ve polis ekipleri, çevre güvenliğini sağladı. Sağlık görevlilerinin kontrolünde, otomobildeki Sibel Özer (54) ile Şengül Akbaş'ın (64) yaşamını yitirdiği, her 2 araçtaki toplam 23 kişinin yaralandığı belirlendi. Ambulanslarla çevre hastanelere kaldırılan yaralılardan sürücü Özcan Özer, oğlu Ali Alperen Özer (18) ile minibüsteki Mustafa Kemal Karaca, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 9 yaralının dışında, diğerleri ise tedavileri tamamlanınca taburcu edildi.

HAFİF TİCARİ ARAÇ SÜRÜCÜSÜ TUTUKLANDIKaza anı, bir otomobilin araç kamerasına anbean yansıdı. Görüntüde hafif ticari aracın Özcan Özer'in kullandığı otomobile hızla yandan çarptığı, çarpmanın şiddetiyle kontrolden çıkan otomobilin refüjü aşıp, karşı yöne geçerek minibüsle çarpıştığı anlar yer aldı. Kazada, otomobile çarptıktan sonra hızla uzaklaşan hafif ticari aracın sürücüsü Yusuf İslam Koçak, yakalanıp gözaltına alındı. Sorgusunda, önündeki bir aracı sollarken direksiyon hakimiyetini kaybettiğini söyleyen Koçak, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilip tutuklandı.DİĞER SÜRÜCÜLER KUSURSUZKazayla ilgili çıkan tespit tutanağında, otomobil sürücüsü Özcan Özer ile minibüs şoförü İsmail Akdar'ın kusursuz olduklarının belirlendiği, tüm kusurun hafif ticari araç sürücüsü Yusuf İslam Koçak'ta olduğu kaydedildi. Tutanakta şu ifadelere yer verildi: "Bu kazanın oluşumunda 35 ADF 564 plakalı araç sürücüsü Yusuf İslam Koçak'ın 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nda yer alan 46/2C maddesini içeren aksine bir işaret bulunmadıkça trafiği aksatacak veya tehlikeye düşürecek şekilde şerit değiştirmek maddesini ihlal ettiği, diğer araç sürücülerinin bu kazada herhangi bir kusurunun bulunmadığı kanaatine kaza yeri incelemesi, sürücü beyanı ve kamera kayıtları neticesinde varılmıştır" denildi.Ayrıca yapılan kontrolde, Koçak'ın alkolsüz olduğunun tespitine de tutanakta yer verildi.

Kaynak: DHA
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Son Dakika Güncel İzmir'de Kaza: 5 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika


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