İzmir'de Kaza Yapan Otomobillerden Biri Yayaya Çarptı: 2 Ölü, 1 Yaralı (3)
1 saat önce
REKTÖR ACI HABERİ TWİTTER'DAN DUYURDUDokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, kazanın ardından Twitter'dan yaptığı açıklama ile üzücü haberi paylaştı.
REKTÖR ACI HABERİ TWİTTER'DAN DUYURDU Dokuz Eylül Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar
, kazanın ardından Twitter
'dan yaptığı açıklama ile üzücü haberi paylaştı. Hotar paylaşımında, kazada yaşamını yitiren Ferya Bertan'ı Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Onkoloji Servisi'nde diyetisyen olarak görev yaptığını belirterek, şu ifadelere yer verdi:
"Üniversite Hastanemiz Onkoloji Servisi diyetisyenlerinden Ferya Bertan'ı elim bir trafik kazası sonucu kaybettiğimizi büyük üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayım. Değerli çalışma arkadaşımıza Allah'tan rahmet, ailesine, sevdiklerine ve tüm Üniversitemiz camiasına baş sağlığı dilerim."
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Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 11:55 Kaynak: DHA
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