İzmir'de kaza yaptıktan sonra yanan tırın sürücüsü öldü - Son Dakika

Kaza nedeniyle kapanan yolda uzun araç kuyruğu oluştu. Trafik akışını sağlamak için ekiplerin çalışmalara devam ettiği öğrenildi.

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