İzmir'de kazı gerektiren altyapıya fren - Son Dakika

İzmir'de tüm kazı gerektiren altyapı çalışmaları ikinci bir talimata kadar durduruldu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, korona virüs salgını nedeniyle hayati önem taşıyan su, doğalgaz, elektrik ve fiber hatlarının zarar görmemesi için İzmir ili sınırlarındaki tüm altyapı çalışmalarını durdurma kararı aldı. Bu konuda daha önce uyarıda bulunan İzmir Büyükşehir Belediyesi, buna rağmen altyapı çalışmaları nedeniyle hayati öneme sahip hizmet altyapısının zarar gördüğünü tespit etti. Bu nedenle, altyapıyla ilgili çalışmaların sadece arızalarla sınırlandırılmasını kararlaştırdı. İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Buğra Gökçe imzasıyla ilgili tüm kurumlara gönderilen yazıda acil durumlar için gerekli ekip ve ekipmanın hazır bulundurulması da istendi. - İZMİR