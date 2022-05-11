Keçisi kaybolduğu için gözyaşı döken çocuğu polis sevindirdi - Son Dakika
Üye Girişi

Keçisi kaybolduğu için gözyaşı döken çocuğu polis sevindirdi

11.05.2022 10:35

İzmir'in Menemen ilçesinde kaybolduğu sanılan keçi, polis ekiplerince bulunup 12 yaşındaki Aykut Opak'a teslim edildi.

İzmir'in Menemen ilçesinde kaybolduğu sanılan keçi, polis ekiplerince bulunup 12 yaşındaki Aykut Opak'a teslim edildi.

Asarlık Mahallesi'nde yaşayan Aykut Opak'ın annesiyle Asarlık Polis Merkezine giderek "Saniye" ismini verdiği yavru keçisinin kaybolduğunu bildirmesi üzerine polis ekipleri çalışma başlattı.

Ekipler, keçinin Aykut'un babası tarafından çalıştığı çiftlikten ayrılacakları için başka bir aileye verildiğini belirledi.

Keçiye bu aileden 7 yaşındaki Rüzgar Akal'ın baktığını tespit eden ekipler, keçiyi aileden alarak Aykut'a teslim etti.

Keçisi kaybolduğu için gözyaşı döken Aykut, hayvanına kavuştuğu için sevindi.

Bu kez Rüzgar'ın üzüldüğünü gören polis ekipleri, Rüzgar'a da ertesi gün yavru bir kuzu hediye etti.

Rüzgar'ın kuzusuna "Çikita" ismini verdiği öğrenildi.

Keçisi kaybolduğu için gözyaşı döken çocuğu polis sevindirdi
Keçisi kaybolduğu için gözyaşı döken çocuğu polis sevindirdi
Keçisi kaybolduğu için gözyaşı döken çocuğu polis sevindirdi
Keçisi kaybolduğu için gözyaşı döken çocuğu polis sevindirdi

YORUMLAR
500
Antalya'da feci kaza: Otomobil sürücüsü 'Katil oldum' diye gözyaşı döktü, 1 ölü, 1 ağır yaralı Antalya'da feci kaza: Otomobil sürücüsü 'Katil oldum' diye gözyaşı döktü, 1 ölü, 1 ağır yaralı Ukraynalı anneler, dünyadaki hiçbir annenin çocukları için gözyaşı dökmemesini diledi (2) Ukraynalı anneler, dünyadaki hiçbir annenin çocukları için gözyaşı dökmemesini diledi (2) Son dakika 3. sayfa: Kaza sonrası 'Katil oldum' diye gözyaşı döken sürücü tutuklandı Son dakika 3. sayfa: Kaza sonrası 'Katil oldum' diye gözyaşı döken sürücü tutuklandı

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Keçisi kaybolduğu için gözyaşı döken çocuğu polis sevindirdi - Son Dakika


Son Dakika
10:57 Gelen şikayetler üzerine gerçek ortaya çıktı! Hastalarına cinsel istismarda bulunan aile hekimi açığa alındı, eşi boşanma davası açtı
10:51 TGRT sunucusu Ekrem Açıkel isyan etti: Petrolde yüzde 6 düşüş oldu ama koşa koşa zam yaptılar
10:48 İsrail askerinin mermi yağdırarak öldürdüğü muhabir hakkında Aljazeera'dan sert açıklama: İsrail'e hesap soracağız, faillerin peşini bırakmayacağız
10:46 Britney Spears'ın "Kül" paylaşımına Cem Adrian sessiz kalmadı: Dünya tuhaf bir yer
10:36 Son dönemin popüler lideri Ümit Özdağ'ın taklitçisi türedi: Süleyman ilk senin taklidini yaptıracağım oğlum!
10:35 Altının gram fiyatı güne yükselişle başlamasının ardından 910 lira seviyesinden işlem görüyor
10:35 Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı kim olmalı? Son ankete Mansur Yavaş damga vurdu
10:26 Galatasaray'da Burak Elmas detayı: Yeniden aday olmayı düşünüyor
10:23 Son derbi Sörloth için: Beşiktaş ve Fenerbahçe Norveçli oyuncu için kıran kırana savaşacak
10:19 Karamollaoğlu'ndan konut paketi tepkisi: Bu iktidarı, kirasını dahi ödeyemeyen milyonlarca insanımızla birlikte değiştireceğiz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.05.2022 11:06:33. #1.13#
SON DAKİKA: Keçisi kaybolduğu için gözyaşı döken çocuğu polis sevindirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement