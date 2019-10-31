Son Dakika Haberleri: İzmir'de kedi yavrusunu tekmeleyerek öldüren kişi güvenlik kamerasında
Son Dakika Güncel İzmir'de kedi yavrusunu tekmeleyerek öldüren kişi güvenlik kamerasında

İzmir'de kedi yavrusunu tekmeleyerek öldüren kişi güvenlik kamerasında

7 saat önce

İzmir'de kedi yavrusunu tekmeleyerek ölümüne neden olan kişi güvenlik kamerasına yansıdı.

İzmir'de kedi yavrusunu tekmeleyerek öldüren kişi güvenlik kamerasında, System.String[]

İzmir'de kedi yavrusunu tekmeleyerek ölümüne neden olan kişi güvenlik kamerasına yansıdı.

Alınan bilgiye göre, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, Karşıyaka ilçesi Örnekköy Mahallesi'nde sokakta gezen kedi yavrusunu tekmeledi.

Şüpheli kaçarak bir apartmanın bahçesindeki ağacın arkasına saklanan kedi yavrusuna yeniden tekme atarak ölümüne neden oldu.

Kedi yavrusunun sokakta ve saklandığı yerde tekmelenip öldürülme anı bir apartmanın güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Vatandaşların şikayeti üzerine zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.

Karşıyaka, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 04:10 Kaynak: AA
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