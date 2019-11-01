Son Dakika Haberleri: İzmir'de kedi yavrusunu tekmeleyerek öldüren kişi yakalandı
Son Dakika Güncel İzmir'de kedi yavrusunu tekmeleyerek öldüren kişi yakalandı

İzmir'de kedi yavrusunu tekmeleyerek öldüren kişi yakalandı

6 saat önce

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde kedi yavrusunu tekmeleyerek öldüren kişinin akli dengesinin yerinde olmadığı belirlendi.

İzmir'de kedi yavrusunu tekmeleyerek öldüren kişi yakalandı, System.String[]

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde kedi yavrusunu tekmeleyerek öldüren kişinin akli dengesinin yerinde olmadığı belirlendi.

Örnekköy Mahallesi'nde sokakta gezen kedi yavrusunun tekmelenerek öldürüldüğü görüntülerin yayınlanması üzerine polis ekipleri çalışma başlattı.

Çevredeki kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelinin V.T (26) olduğu tespit edildi.

Adresinde gözaltına alınan şüphelinin yüzde 85 engelli olduğu ve akli dengesinin yerinde olmadığı belirlendi.

Dün, sosyal medyada yayınlanan kedi yavrusunun sokakta ve saklandığı yerde tekmelenip öldürülmesine ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri tepkiye neden olmuştu.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 02:26 Kaynak: AA
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