İzmir'de Kemeraltı Çarşısı'ndaki İşyerlerini Su Bastı

İzmir'de Kemeraltı Çarşısı'ndaki işyerlerini su bastıİzmir'de, gün boyu aralıklarla yağan yağmur nedeniyle tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda bazı işyerlerinde su baskınları yaşanırken, belediye ekipleri tahliye çalışması yaptı.

İzmir'de Kemeraltı Çarşısı'ndaki işyerlerini su bastı



İzmir'de, gün boyu aralıklarla yağan yağmur nedeniyle tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda bazı işyerlerinde su baskınları yaşanırken, belediye ekipleri tahliye çalışması yaptı.



İzmir'de, gece başlayan yağmur, gün boyu aralıklarla sürdü. Yağmur nedeniyle bazı yerlerde yollarda su birikintileri oluştu. Trafik polisleri ve belediye ekipleri, araç trafiğinin aksamaması için şehrin ana arterlerinde önlem aldı. Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda ise manzara yine aynıydı. Yağmur suları nedeniyle birçok işyerinde su baskınları yaşanırken, belediye ekipleri suların tahliye edilmesi için çalışma yaptı. Birçok esnaf, olumsuz hava koşulları ve dükkan önlerinin göle dönmesi nedeniyle siftah dahi yapamadıklarını söyledi. Çarşı esnafı, altyapının yetersiz olduğunu ve her yağışta bu manzaraların yaşandığını belirterek, ekonomik olarak olumsuz etkilendiklerini söyledi.

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