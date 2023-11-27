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Kızgın kepçe operatörü işçileri ölümüne kovaladı - Son Dakika

Kızgın kepçe operatörü işçileri ölümüne kovaladı

İzmir'in Konak ilçesinde bir inşaat şantiyesinde çıkan kavgada kepçe operatörü, işçileri kepçeyle kovalayarak yaraladı. Olay anları kameraya yansırken, 2 işçi hastaneye kaldırıldı.

27.11.2023 - 15:31,  Güncelleme: 15:32
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İzmir'in Konak ilçesinde, işçiler arasındaki yük taşıma tartışması sonrasında çıkan kavgada kepçe operatörü, işçileri kepçeyle ölümüne kovaladı. O anlar kameraya yansırken, kavgada yaralanan 2 işçi hastanelik oldu.

KEPÇEYLE TARTIŞTIĞI İŞÇİLERİ KOVALADI

Edinilen bilgiye göre olay, Konak'taki bir inşaat şantiyesinde meydana geldi. İddialara göre şantiyedeki inşaat işçileri, yük taşıma nedeniyle kendi aralarında tartıştı. Tartışma bir anda kavgaya dönüşürken, bu sırada kepçe operatörü, iş makinesine binerek işçileri kovaladı. Dakikalarca işçilerin üzerine iş makinesini süren operatör, şantiye kapılarını yerinden söktü.

İLGİNÇ ANLAR KAMERADA

Arkadaşları tarafından zor sakinleştirilen kepçe operatörünün, iş makinesiyle mesai arkadaşlarını kovaladığı anlar kameralara yansıdı. Öte yandan, kavgada hafif yaralanan 2 işçi ise hastanede tedavi altına alındı.

Kaynak: İHA

İzmir, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kızgın kepçe operatörü işçileri ölümüne kovaladı - Son Dakika


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