İzmir'de kesilen büyükbaş tüberkülozlu çıktı - Son Dakika

İZMİR'in Buca ilçesinde, kestiği büyükbaş kurbanlık hayvanın renginden şüphelenip, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü yetkililerine haber veren Gökhan Güler, hayvanda tüberküloz hastalığı olduğunu öğrenince şoke oldu. Ekipler, imha edilmek üzere etlere, sakatatlara ve deriye el koydu.

Kurban ibadetini yerine getirmek üzere Kaynaklar Hayvan Pazarı'ndaki bir akrabasından büyükbaş hayvan alan Gökhan Güler, aldığı kurbanlığı kendi imkanlarıyla kesti. Etlerin renginin sarıya kaçtığını fark eden Güler, tanıdığı iki kasabı arayıp durumu anlattı. Hayvanın hastalıklı olma ihtimalini göz önünde bulunduran Gökhan Güler, durumu Tarım ve Orman İl Müdürlüğü yetkililerine haber verdi. İhbar üzerine Mustafa Kemal Mahallesi'ndeki eve giden ekipler, hayvanda tüberküloz hastalığı olduğunu belirledi. Konuyla alakalı rapor tutan ekipler, imha edilmek üzere etlere, sakatatlara ve deriye el koydu.