İZMİR'DE KESİNLEŞMİŞ CEZALARI BULUNAN HÜKÜMLÜLER YAKALANDI - Son Dakika
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İZMİR'DE KESİNLEŞMİŞ CEZALARI BULUNAN HÜKÜMLÜLER YAKALANDI

15.10.2022 10:45

İZMİR'de çeşitli suçlarda haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 11 hükümlü, jandarma ekiplerince yakalandı.

İZMİR'de çeşitli suçlarda haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 11 hükümlü, jandarma ekiplerince yakalandı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) dedektifleri, ilçe jandarma komutanlığı ekipleri; Kınık, Menderes, Seferihisar, Ödemiş, Menemen ve Karaburun ilçelerinde haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlülere operasyon düzenledi. Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama, silahlı terör örgütüne üye olma, başkasına ait banka veya kredi kartının izinsiz kullanılması suretiyle yarar sağlama, göçmen kaçakçılığı yapma, bina içerisinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık, karşılıksız yararlanma, hırsızlık, cebir ve şiddet kullanarak kişi hürriyetinden yoksun kılma ve 2313 sayılı kanuna muhalefet suçlarından haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 11 şüpheli, 7-14 Ekim tarihleri arasındaki operasyonlarla yakalandı. Hükümlüler, ceza infaz kurumlarına sevk edildi.

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Kaynak: DHA

İzmir İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma, JASAT, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İZMİR'DE KESİNLEŞMİŞ CEZALARI BULUNAN HÜKÜMLÜLER YAKALANDI - Son Dakika

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SON DAKİKA: İZMİR'DE KESİNLEŞMİŞ CEZALARI BULUNAN HÜKÜMLÜLER YAKALANDI - Son Dakika
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