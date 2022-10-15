İzmir İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi ( JASAT ) dedektifleri, ilçe jandarma komutanlığı ekipleri; Kınık , Menderes, Seferihisar , Ödemiş , Menemen ve Karaburun ilçelerinde haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlülere operasyon düzenledi. Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama, silahlı terör örgütüne üye olma, başkasına ait banka veya kredi kartının izinsiz kullanılması suretiyle yarar sağlama, göçmen kaçakçılığı yapma, bina içerisinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık, karşılıksız yararlanma, hırsızlık, cebir ve şiddet kullanarak kişi hürriyetinden yoksun kılma ve 2313 sayılı kanuna muhalefet suçlarından haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 11 şüpheli, 7-14 Ekim tarihleri arasındaki operasyonlarla yakalandı. Hükümlüler, ceza infaz kurumlarına sevk edildi.

Kaynak: DHA

İzmir İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma, JASAT, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İZMİR'DE KESİNLEŞMİŞ CEZALARI BULUNAN HÜKÜMLÜLER YAKALANDI - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.