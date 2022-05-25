İzmir'de kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 9 hükümlü yakalandı - Son Dakika
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İzmir'de kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 9 hükümlü yakalandı

25.05.2022 14:54
İzmir'de kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 9 hükümlü yakalandı

İzmir'de yakalanan 9 firari hükümlü cezaevine gönderildi.

İzmir'de yakalanan 9 firari hükümlü cezaevine gönderildi.

İzmir Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, hakkında yakalama kararı bulunan hükümlülerin yakalanması amacıyla 18-24 Mayıs tarihleri arasında çalışma yaptı.

Ekipler, Bayındır, Selçuk, Menderes, Torbalı ve Foça'da farklı suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan E.E, M.A, M.T, A.E, V.Ö, M.A, E.G, H.G. ve Y.B'yi yakalayarak cezaevine gönderdi.

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Kaynak: AA

İzmir İl Jandarma Komutanlığı, Münir Karaloğlu, Mayıs, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'de kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 9 hükümlü yakalandı - Son Dakika


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