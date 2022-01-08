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İzmir'de kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı - Son Dakika

İzmir'de kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

08.01.2022 10:47
İzmir'de kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

İzmir'in Menderes ilçesinde 3 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

İzmir'in Menderes ilçesinde 3 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri "kasten adam öldürmek" suçundan aranan 3 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.A.T'nin Oğlananası Mahallesi'nde gizlendiğini belirledi.

Ekiplerce belirlenen adrese düzenlenen operasyonda gözaltına alınan A.A.T. cezaevine gönderildi.

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İl Jandarma Komutanlığı, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İzmir'de kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İzmir'de kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı - Son Dakika
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