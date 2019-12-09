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İzmir'de kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı

6 saat önce

İzmir'in Beydağ ilçesinde hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan V.K, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

İzmir'de kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı, System.String[]

İzmir'in Beydağ ilçesinde hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan V.K, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Beydağ İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan V.K'nin kaldığı evde kontrollerini artırdı. Evinin çevresindeki güvenlik güçlerini fark eden ve kaçmaya çalışan V.K, ekipler tarafından yakalandı.

V.K'nin 5 ayrı suçtan arama kaydı bulunduğu ayrıca üzerinde de 3 gram kubar esrar ele geçirildiği bildirildi.

İşlemlerinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen V.K, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Jandarma, Beydağ, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 10:08 Kaynak: AA
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