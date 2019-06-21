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İzmir'de KHK ile kapatılan vakfın yöneticilerine hapis cezası

1 saat önce

İzmir'de FETÖ soruşturması kapsamında KHK ile kapatılan Raif Cilasun Eğitim ve Kültür Vakfı yönetim kurulu üyesi 4 sanık, "hiyerarşik yapısına dahil olmamakla birlikte terör örgütüne bilerek yardım etme" suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı.

İzmir'de KHK ile kapatılan vakfın yöneticilerine hapis cezası, System.String[]
İzmir'de FETÖ soruşturması kapsamında KHK ile kapatılan Raif Cilasun Eğitim ve Kültür Vakfı yönetim kurulu üyesi 4 sanık, "hiyerarşik yapısına dahil olmamakla birlikte terör örgütüne bilerek yardım etme" suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı.
İzmir 15. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanıklar Ali G, Bekir Ş, Kudret B. ile Beytül Ö. ile avukatları katıldı.
Tutuksuz sanık Ali G'nin avukatı, müvekkilinin üyesi bulunduğu Hatay Kız Kur'an Kursu Derneği için dini amaçla hayırsever olarak yardım toplama faaliyetinde bulunduğunu, o dönemlerde bu yapının terör örgütü olarak bilinmesinin mümkün olmadığını savundu.
Tutuksuz sanık Kudret B'nin avukatı da müvekkilinin Bank Asya raporunda örgüte destek verdiğine ilişkin ifade ve tespit bulunmadığını belirterek, beraat talebinde bulundu.
Tutuksuz sanık Ali G. de Kur'an kursu evine yakın olduğu için 1,5 yıl kadar hayır amaçlı yardımda bulunduğunu savunarak, beraatini istedi.
Tutuksuz sanık Kudret B. de yardım eylemi sırasında böyle bir örgütün olmadığını öne sürerek, "Dini amaçla hizmet etmek için Kur'an kursunda bulunduk. Dernekler masasından yardım toplanabilir diye izin almıştık." dedi.
Mahkeme heyeti, tüm sanıkların "FETÖ/PDY'nin hiyerarşik yapısına dahil olmamakla birlikte terör örgütüne bilerek yardım etme" suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 02:02 Kaynak: AA
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