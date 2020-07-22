İzmir'de KHK'lı işçiler sosyal haklarına kavuşuyor - Son Dakika

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Kanun Hükmünde Kararnameli (KHK) işçilerin Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Genel İş Sendikası ile yapılan toplu iş sözleşmesindeki sosyal haklardan faydalanmasını sağlayan ek sözleşme protokolü hakkında anlaşmaya varıldığını duyurdu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, kuruma bağlı şirketlerde çalışan ve 2017'de çıkarılan 696 sayılı KHK ile İZENERJİ şirketine geçen personel için önemli bir adım attı. İşçilerin DİSK Genel İş Sendikası ile yapılan toplu iş sözleşmesindeki sosyal haklardan faydalanmasını sağlayan ek sözleşme protokolü konusunda anlaşmaya varıldığı, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve DİSK Genel İş İzmir 2 No'lu Şube yönetimi tarafından açıklandı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer toplantıda, Büyükşehir Belediyesi çalışanlarına verdikleri sözleri tutmanın mutluluğunu yaşadıklarını ve emeğin kıymetini bildiklerini söyledi. Alsancak'taki Tarihi Havagazı Fabrikası'nda çok sayıda işçinin katıldığı toplantıda konuşan Başkan Soyer, "İzmir Büyükşehir Belediyesi uzun yıllardır hizmet alımı yolu ile personelin önemli bir kısmını bağlı şirketleri üzerinden çalıştırıyordu. Yine bir kısım personeli ise 2017 yılında KHK ile son verilen 'taşeron' dediğimiz hizmet alımı yolu ile özel firma personelleri olarak alınmıştı. Tabii taşeron uygulamasının son bulmasıyla belediyemiz bünyesindeki şirketlerde kadroya geçirilen işçilere 2 yıllık sabit bir zam belirlenmiş, işçilerin özlük hakları da toplu sözleşmeye kadar yasal düzenleme üzerinden gerçekleştirilmişti. Çalışanlarımız, sosyal haklarından yararlanamıyordu" dedi.

"Mağdur olan çalışanlar da sosyal haklardan faydalanacak"

İzmir Büyükşehir Belediyesinin işçilere önce gıda yardım kartı desteği sağladığını dile getiren Başkan Soyer şöyle konuştu:

"İşçilerin yaşadığı mağduriyeti çözmek için daha sonra bakanlığın yazı ile bildirdiği tercihi işçilerimiz lehine kullanarak KHK'lı çalışanlarımızın da genel iş kollarında, asıl iş kolu ile birlikte çalışmalarının önünü açtık. Bugün ise ilgili Kanun Hükmünde Kararname'den dolayı mağdur olan çalışanlarımızın diğer personellerimizden bir farkı olmadan sosyal haklardan da yararlanacağı yeni bir sisteme geçiyoruz."

"Toplamda 4 bin 198 işçi faydalanacak"

İşçilerin bağlı çalıştıkları belediye şirketlerinde mevcut toplu sözleşmelerde yer alan sosyal haklardan yararlanmaya başlayacaklarını ifade eden Soyer, böylece çalışanların toplam maaşlarına önemli bir katkı koyduklarına değindi. Soyer, "İZENERJİ şirketimizde 3 bin 664 çalışanımız bu haktan yararlanacak. Diğer şirketlerimiz ile birlikte toplamda 4 bin 198 çalışanımızın bu haklardan yararlanmasını sağlayarak mağduriyetlerini gideriyoruz. Belediyemiz bünyesindeki emekçilerimizin alnının terinin karşılığını alması için elimizden geleni yapıyoruz" diye konuştu.

"İzmir'de bir ilke imza atıyoruz"

DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı da yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Her mücadelenin başlangıcı ve sonu vardır. Başkanımız, 'Aşkla İzmir' diye göreve geldi. Eşit işe eşit ücret diye savundu ve hayata geçiriyor. Başkanımızla bir ilke imza atıyoruz. KHK ve mağduriyeti yok ediyoruz. Bu kente toz kondurmayacağız. Başkanımıza söz veriyoruz. Var gücümüzle çalışacağız."

Genel İş 2 No'lu Şube Başkanı Arif Yıldız da, İzmir'de bir hikaye yazıldığını ve bugün bu hikayeye nokta koyacaklarını belirterek, bu nedenle heyecanlı olduklarını söyledi.

Törene İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Buğra Gökçe, Genel Sekreter Yardımcısı Barış Karcı, İZENERJİ Genel Müdürü Celal Ergin, sendika yöneticileri ve çok sayıda işçi katıldı. - İZMİR