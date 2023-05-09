İzmir'de Kılıçdaroğlu afişlerinin olduğu kıraathaneye saldırı gerçekleşti, CHP'li vekil Savcı Sayan'ı suçladı! - Son Dakika
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İzmir'de Kılıçdaroğlu afişlerinin olduğu kıraathaneye saldırı gerçekleşti, CHP'li vekil Savcı Sayan'ı suçladı!

09.05.2023 01:01

CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, Buca'da CHP'nin seçim afişlerinin asıldığı bir kıraathaneye Savcı Sayan ve beraberindeki 30 kişinin taşlı saldırı girişiminde bulunduğunu söyledi. Kılıç, "Sükunet!! Elleriyle taş atanlar değil, kalp yapanlar kazanacak" derken, Sayan ise kendilerinin saldırıya uğradığını öne sürdü. Sayan, "Lanet saldırıda çalışma ekibimden üç arkadaşımı yaraladılar, bu vahşeti kınıyoruz ama biz onlara benzemeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Ekrem İmamoğlu'nun Erzurum'da taşlı saldırıya uğramasının ardından bir olay da İzmir'in Buca ilçesinde yaşandı. CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP pankartlarının asıldığı bir kıraathaneye saldırı girişiminde bulunulduğunu söyledi. Twitter hesabından açıklama yapan Kılıç, grubun başında AK Parti İzmir Milletvekili adayı Savcı Sayan'ın olduğunu iddia etti.

İzmir'de Kılıçdaroğlu afişlerinin olduğu kahvehaneye saldırı! CHP vekilin suçladığı Savcı Sayan'dan yanıt gecikmedi

"SAVCI SAYAN VE 30 KİŞİ SALDIRDI"

Kılıç, "Buca Çamlıkule'de 13. Cumhurbaşkanı Adayımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun afiş ve pankartlarının olduğu bir kıraathaneye Savcı Sayan ve beraberindeki yaklaşık 30 kişilik bir grupla saldırı gerçekleştirildi. Sükunet!! Elleriyle taş atanlar değil, kalp yapanlar kazanacak" dedi.

İzmir'de Kılıçdaroğlu afişlerinin olduğu kahvehaneye saldırı! CHP vekilin suçladığı Savcı Sayan'dan yanıt gecikmedi

"LANET SALDIRIDA ÜÇ ARKADAŞIMI YARALADILAR"

Twitter hesabından açıklama yapan Savcı Sayan ise, kendilerinin saldırıya uğradığını öne sürdü. Sayan, şunları söyledi: "Daha önce farklı yerlerde yine aynı grup tarafından gerçekleşen 2 saldırının ardından; Bugün saat: 21:00 sularında Buca'da mahalle mitinginden dönerken PKK sloganı ve işaretleri ile seçim otobüsümüzün camını kırdılar. Lanet saldırıda çalışma ekibimden Üç arkadaşımı yaraladılar, bu vahşeti kınıyoruz ama biz onlara benzemeyeceğiz, ülkemizin selameti için biz onlara onların diliyle cevap vermeyeceğiz. Duruşumuzu bozmayacağız. Halkımız gereken cevabı sandıkta verecektir."

İzmir'de Kılıçdaroğlu afişlerinin olduğu kahvehaneye saldırı! CHP vekilin suçladığı Savcı Sayan'dan yanıt gecikmedi
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Sevda Erdan Kılıç, Savcı Sayan, Erzurum, Buca, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'de Kılıçdaroğlu afişlerinin olduğu kıraathaneye saldırı gerçekleşti, CHP'li vekil Savcı Sayan'ı suçladı! - Son Dakika


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