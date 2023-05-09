İzmir'de Kılıçdaroğlu afişlerinin olduğu kıraathaneye saldırı gerçekleşti, CHP'li vekil Savcı Sayan'ı suçladı!

Ekrem İmamoğlu'nun Erzurum'da taşlı saldırıya uğramasının ardından bir olay da İzmir'in Buca ilçesinde yaşandı. CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP pankartlarının asıldığı bir kıraathaneye saldırı girişiminde bulunulduğunu söyledi. Twitter hesabından açıklama yapan Kılıç, grubun başında AK Parti İzmir Milletvekili adayı Savcı Sayan'ın olduğunu iddia etti.

"SAVCI SAYAN VE 30 KİŞİ SALDIRDI"

Kılıç, "Buca Çamlıkule'de 13. Cumhurbaşkanı Adayımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun afiş ve pankartlarının olduğu bir kıraathaneye Savcı Sayan ve beraberindeki yaklaşık 30 kişilik bir grupla saldırı gerçekleştirildi. Sükunet!! Elleriyle taş atanlar değil, kalp yapanlar kazanacak" dedi.

"LANET SALDIRIDA ÜÇ ARKADAŞIMI YARALADILAR"

Twitter hesabından açıklama yapan Savcı Sayan ise, kendilerinin saldırıya uğradığını öne sürdü. Sayan, şunları söyledi: "Daha önce farklı yerlerde yine aynı grup tarafından gerçekleşen 2 saldırının ardından; Bugün saat: 21:00 sularında Buca'da mahalle mitinginden dönerken PKK sloganı ve işaretleri ile seçim otobüsümüzün camını kırdılar. Lanet saldırıda çalışma ekibimden Üç arkadaşımı yaraladılar, bu vahşeti kınıyoruz ama biz onlara benzemeyeceğiz, ülkemizin selameti için biz onlara onların diliyle cevap vermeyeceğiz. Duruşumuzu bozmayacağız. Halkımız gereken cevabı sandıkta verecektir."