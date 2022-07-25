İzmir'de kimya imalathanesinde yangın: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
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İzmir'de kimya imalathanesinde yangın: 1 ölü, 1 yaralı

25.07.2022 00:29
İzmir'de kimya imalathanesinde yangın: 1 ölü, 1 yaralı

İzmir'in Bornova ilçesinde kimya imalathanesinde kaynak yapımı esnasında yaşanan patlamanın ardından yangın çıktı.

İzmir'in Bornova ilçesinde kimya imalathanesinde kaynak yapımı esnasında yaşanan patlamanın ardından yangın çıktı. Alevlerin bitişikteki iş yerine de sıçradığı olayda 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, olay, dün akşam saatlerinde Egemenlik Mahallesi Geri Kazanımcılar Sanayi Sitesi içerisinde bulunan bir kimyasal madde imalathanesinde meydana geldi. İddiaya göre, imalathanede kaynak yapım esnasında bir anda patlama oldu. Patlamanın ardından kimyasal maddelerin tutuşmasıyla yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve ambulansın yanı sıra TOMA sevk edildi.

Alevler bitişikteki iş yerine ve bir araca sıçradı

Adrese gelen itfaiye ekiplerince zaman kaybedilmeden alevlere müdahale edildi. Bitişikteki bir iş yerine ve imalathane önünde bulunan bir araca da sıçrayan yangın, zaman zaman patlamaların da yaşanmasına rağmen uzun uğraşlar sonucunda kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında içerisinde elektronik malzemelerin de bulunduğu bitişikteki iş yerinde büyük çapta maddi hasar meydana gelirken, imalathane önünde bulunan araç da kullanılamaz hale geldi.

Bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı

Alevlerin söndürülmesinin ardından imalathanede yapılan soğutma çalışmalarını tamamlayan ekipler, iş yerinde çalıştığı ileri sürülen Suat Kadan'ın imalathane içerisinde cansız bedenine ulaştı. Acı haberi alarak olay yerine gelen Kadan'ın yakınları sinir krizi geçirirken, savcının incelesinin ardından talihsiz adamın cansız bedeni İzmir Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

Vücudundan yanıklar bulunan bir kişi hastaneye kaldırıldı

Ayrıca, patlama esnasında imalathane önünde bulunan B.G.'nin de vücudunda yanıklar oluştuğu ve ambulans ile Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldığı, burada tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. - İZMİR

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Kaynak: İHA

İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İzmir'de kimya imalathanesinde yangın: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir'de kimya imalathanesinde yangın: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
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