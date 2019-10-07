Son Dakika Haberleri: İzmir'de, kimyasal madde yangını korkuttu
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İzmir'de, kimyasal madde yangını korkuttu

39 dakika önce

İZMİR'in Konak ilçesinde içerisine atılan kimyasal madde nedeniyle yanan çöp konteyneri itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

İzmir'de, kimyasal madde yangını korkuttu, System.String[]

İZMİR'in Konak ilçesinde içerisine atılan kimyasal madde nedeniyle yanan çöp konteyneri itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Konteynere köpükle müdahale eden ekipler sonuç alamayınca, kum dökerek yangını söndürdü.

Gıda Çarşısı içindeki Konak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin hemen önünde bulunan çöp konteyneri içerisine atılan kimyasal madde nedeniyle yanmaya başladı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri geldi. Konteynere köpükle müdahale eden ekipler sonuç alamayınca, kum dökerek yangını söndürdü. Polis ekipleri inceleme yapmak üzere numune aldıkları kimyasal maddenin kim tarafından bırakıldığını tespit etmek için çalışma başlattı. Çevre esnafı ise bu durumun ilk olmadığını daha önce de birçok kez yaşandığını söyledi. Soruşturma sürüyor.

Anadolu Lisesi, Polis, Konak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 05:28 Kaynak: DHA
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