İzmir'de, kimyasal madde yangını korkuttu

İZMİR'in Konak ilçesinde içerisine atılan kimyasal madde nedeniyle yanan çöp konteyneri itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Konteynere köpükle müdahale eden ekipler sonuç alamayınca, kum dökerek yangını söndürdü.

Gıda Çarşısı içindeki Konak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin hemen önünde bulunan çöp konteyneri içerisine atılan kimyasal madde nedeniyle yanmaya başladı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri geldi. Konteynere köpükle müdahale eden ekipler sonuç alamayınca, kum dökerek yangını söndürdü. Polis ekipleri inceleme yapmak üzere numune aldıkları kimyasal maddenin kim tarafından bırakıldığını tespit etmek için çalışma başlattı. Çevre esnafı ise bu durumun ilk olmadığını daha önce de birçok kez yaşandığını söyledi. Soruşturma sürüyor.