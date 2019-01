İzmir'de Kınık'a 75 Milyon Liralık Bütçe Ayrıldı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, 2018 yılı içerisinde Kınık'a yapılan yatırımlarla ilgili açıklama yaptı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, 2018 yılı içerisinde Kınık'a yapılan yatırımlarla ilgili açıklama yaptı. Türkiye'nin her yerinde olduğu gibi İzmir'de ve ilçelerinde de yatırımların hızla devam ettiğini ifade eden Dağ "Kınık'ta sadece Aralık ayında ihalesi gerçekleşen yatırımlara 75 milyon lira bütçe ayrıldı" dedi.



Söz konusu 75 milyon liralık bütçenin içerisinde "Kınık Öğretmenevi ve Halk Eğitim Merkezi, Bağımsız Anaokulu, Kınık Lisesi, Yurt Binası ve Spor Salonu, Kınık Gençlik Merkezi, Kınık Trafo Merkezi, Kınık Devlet Hastanesi'nin tıbbi malzeme ve tefruşat eksiklerinin giderilmesi" projeleri yer alıyor. Ayrıca Belediye tarafından da gerçekleştirilecek olan çevre düzenlemesi, rekreasyon ve trafik düzenleme projelerine de ayrılan 9 milyon liralık bütçe ile birlikte Kınık'ta hayata geçirilecek projelere yaklaşık 85 milyon liralık bir bütçe ayrılmış oldu.



"Uyum içinde çalışmanın önemi inkar edilemez"



AK Parti olarak ülkenin her yerinde olduğu gibi İzmir'de de taleplerin değerlendirildiğini ve ihtiyaçların tespit edildiğini belirten Dağ, "AK Parti olarak milletimize hizmet anlayışını en üst seviyede tutuyoruz. İlçelerimiz, şehirlerimiz ve bölgelerimiz arasında herhangi bir ayrım yapmaksızın, bir yere yatırım yapılması söz konusu olduğunda oradaki vatandaşlarımızın taleplerini dinlemiş ve ihtiyaçlarını tespit etmiş olarak yola çıkıyoruz. Bu noktada şöyle bir gerçek var ki, bir ilçenin, şehrin ihtiyaçlarını tespit etmek için sağlıklı kanallardan biri de vatandaştan belediyeye, belediyeden ise bizlere uzanan yoldur. Biz gerek sahada direkt olarak bize yöneltilen gerekse de Belediye Başkanı ve yetkili arkadaşlara iletilen talepler neticesinde kollarımızı sıvıyoruz ve ne yapmamız gerekiyorsa onu yapmak için işe koyuluyoruz. Kısacası yatırımların gerçekleşmesi noktasında halk, belediye başkanı, milletvekilleri ve bakanlıklar arasındaki uyumlu çalışmanın ve işbirliğinin önemi inkar edilemez. Kınık'ın bu anlamda bir model olduğunu söyleyebilirim. Kınık'ta bu sistem çerçevesinde işleyen süreç neticesinde, sadece Aralık ayında 75 milyon liralık yatırımın ihalesi gerçekleştirildi ve yeni yılın ilk ayından itibaren de yeni ihaleler gerçekleştirilmeye devam edecek" ifadelerini kullandı.



Hem bakanlıklar hem de belediye yatırımlara devam ediyor



Daha önce de İzmir'de ve ilçelerinde birçok projenin hayata geçmesi ve hızla devam etmesi noktasında girişimlerde bulunan Dağ, "İzmir'de yaşayan, bu doğa harikası şehri temsilen Ankara'da mesai harcayan birisi olarak, İzmir'de, şehrin her köşesini doğasına ve büyüklüğüne uygun şekilde yaşanabilir kılan, şehir hayatını kolaylaştıran bir belediyecilik kültürünün hasretini çekiyorum. Bu hasreti İzmirli hemşerilerimizin de çektiğini biliyorum. 2014 yılında yönetimine geldiğimiz ilçelerimizde bu hasreti dindirmek için gerekli çalışmaları yapıyoruz" dedi.



Yapılan yatırımların hem bakanlıklar hem de belediye tarafından yapıldığının ve Tüm İzmir'de ve Türkiye'de yatırımların 2019 yılında da devam edeceğinin altını çizen Dağ, "Yapılan yatırımlar ile birlikte Kınık'ta sağlık, spor, kültür, eğitim, çevre ve enerji alanında yeni kazanımlar elde edilecek ve iyileştirmeler yapılacak. Devlet hastanesinin eksikleri gideriliyor, gençlerimiz ve tüm vatandaşlarımız sosyal, kültürel faaliyetlerden uzak kalmasınlar diye Kınık Gençlik merkezi, Öğretmen evi ve Halk Eğitim Merkezi, Lise, Yurt Binası ve Spor Salonu projeleri hayata geçiriliyor. Biz AK Parti olarak Türkiye'de belediyeciliğin standartlarını ve çıtasını yükselten bir partiyiz. Halkımız, belediye başkanlarımız, milletvekillerimiz ve bakanlıklarımız ile birlikte tam bir işbirliği ve uyum içerisinde bu çıtayı yükseltmeye devam ediyoruz ve edeceğiz. Bahsi geçen bu yatırımların nihayete ermesi sürecinde emeği geçen Bakanlık yetkililerine, milletvekillerimize ve Belediye Başkanına da İzmir adına teşekkür ediyorum." - İZMİR

