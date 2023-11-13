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İzmir'de Kiracısını Öldüren Şüpheli Yakalandı - Son Dakika

İzmir'de Kiracısını Öldüren Şüpheli Yakalandı

İzmir\'de Kiracısını Öldüren Şüpheli Yakalandı
13.11.2023 11:31

İzmir'in Torbalı ilçesinde yaşanan olayda, 79 yaşındaki H.İ.U. isimli şüpheli, tartıştığı kiracısını tabancayla öldürmüştü. Jandarma ekipleri, şüphelinin saklandığı ormanlık alanda bulunarak gözaltına aldı. Olay, Ayrancılar Mahallesi'nde meydana gelmişti.

İzmir'in Torbalı ilçesinde tartıştığı kiracısını tabancayla öldüren 79 yaşındaki şüpheli, saklandığı ormanlık alanda gözaltına alındı.

KİRACISINI TABANCAYLA VURDU

Edinilen bilgiye göre olay, Ayrancılar Mahallesi'nde meydana geldi. Ev sahibi İ.U. (79) ile kiracısı Ahmet Alkan (38) arasında henüz belirlenemeyen bir sebeple tartışma çıktı. Olayın büyümesi üzerine ev sahibi, kiracısını tabancayla vurdu. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olan Alkan, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

KAÇAK EV SAHİBİ ORMANLIK ALANDA YAKALANDI

Jandarma ekipleri, kiracısını öldürüp olay yerinden kaçan H.İ.U'nun bir gün sonra Demirci Mahallesi'ndeki ormanlık alanda bulunduğunu belirledi. Şüpheli, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Kaynak: AA

Jandarma, Torbalı, İzmir, Suç, Operasyon, Jandarma, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İzmir'de Kiracısını Öldüren Şüpheli Yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İzmir'de Kiracısını Öldüren Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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