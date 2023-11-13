İzmir\'de Kiracısını Öldüren Şüpheli Yakalandı

İzmir'in Torbalı ilçesinde tartıştığı kiracısını tabancayla öldüren 79 yaşındaki şüpheli, saklandığı ormanlık alanda gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre olay, Ayrancılar Mahallesi'nde meydana geldi. Ev sahibi İ.U. (79) ile kiracısı Ahmet Alkan (38) arasında henüz belirlenemeyen bir sebeple tartışma çıktı. Olayın büyümesi üzerine ev sahibi, kiracısını tabancayla vurdu. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olan Alkan, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Jandarma ekipleri, kiracısını öldürüp olay yerinden kaçan H.İ.U'nun bir gün sonra Demirci Mahallesi'ndeki ormanlık alanda bulunduğunu belirledi. Şüpheli, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
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