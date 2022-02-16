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Kiraladığı evden camiye doğru tünel kazan kişi yakalandı - Son Dakika

Kiraladığı evden camiye doğru tünel kazan kişi yakalandı

16.02.2022 23:05

İzmir'in Menemen ilçesinde bir süre önce kiraladığı evin altından tünel kazarak Ulu Cami'ye ulaşmaya çalışan kişi gözaltına alındı.

İzmir'in Menemen ilçesinde bir süre önce kiraladığı evin altından tünel kazarak Ulu Cami'ye ulaşmaya çalışan kişi gözaltına alındı.

Polis ekipleri, Camikebir Mahallesi'nde kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine bölgede çalışma başlattı.

Mahalledeki bir eve operasyon yapan ekipler R.K'yi evin bir odasında kazı yaparken yakaladı.

R.K'nin gözaltına alındığı olaydan sonra polislerin yaptığı incelemede, evin 6 ay önce kiralandığı, R.K'nin Ulu Cami'ye ulaşmak ve define aramak için evin bir odasından tünel kazıldığını tespit etti.

Kiraladığı evden camiye doğru tünel kazan kişi yakalandı
Kiraladığı evden camiye doğru tünel kazan kişi yakalandı
Kiraladığı evden camiye doğru tünel kazan kişi yakalandı
Kiraladığı evden camiye doğru tünel kazan kişi yakalandı

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Menemen, Polis, İzmir, Cami, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kiraladığı evden camiye doğru tünel kazan kişi yakalandı - Son Dakika


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