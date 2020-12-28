İzmir'de otomobil dolandırıcılığı yaptıkları iddiasıyla yakalanan 9 şüpheliden 4'ü tutuklandı - Son Dakika

İzmir'de otomobil dolandırıcılığı yaptıkları iddiasıyla yakalanan 9 şüpheliden 4'ü tutuklandı

28.12.2020 15:00
İzmir'de otomobil dolandırıcılığı yaptıkları iddiasıyla yakalanan 9 şüpheliden 4'ü tutuklandı, System.String[]

İzmir'de şasi numarası değiştirilmiş otomobillerle dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 9 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

İzmir'de şasi numarası değiştirilmiş otomobillerle dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 9 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İzmir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kiraladıkları otomobillere satın aldıkları aynı model ağır hasarlı araçların plaka ve şase numaralarını takarak satan, bu araçları da takip sistemiyle bulup yedek anahtarla çalan ve şirkete iade eden şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda 9 şüpheli "resmi belgede sahtecilik" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlarından gözaltına alındı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada 1 ruhsatsız tabanca, bu tabancaya ait 12 mermi, bir pompalı tüfek ve bu tüfeğe ait 16 fişek, 1 kurusıkı tabanca, 1 bıçak, 2 otomobile ait 4 çalıntı plaka, 2 sahte plaka, 2 şase numarası değiştirilmiş sahte plakalı lüks otomobil ele geçirildi.

Şüphelilerin 6 otomobilin şasi numarasını değiştirip sattıkları belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklandı, 5'i tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

İzmir'de otomobil dolandırıcılığı yaptıkları iddiasıyla yakalanan 9 şüpheliden 4'ü tutuklandı
İzmir'de otomobil dolandırıcılığı yaptıkları iddiasıyla yakalanan 9 şüpheliden 4'ü tutuklandı
İzmir'de otomobil dolandırıcılığı yaptıkları iddiasıyla yakalanan 9 şüpheliden 4'ü tutuklandı
İzmir'de otomobil dolandırıcılığı yaptıkları iddiasıyla yakalanan 9 şüpheliden 4'ü tutuklandı
İzmir'de otomobil dolandırıcılığı yaptıkları iddiasıyla yakalanan 9 şüpheliden 4'ü tutuklandı
İzmir'de otomobil dolandırıcılığı yaptıkları iddiasıyla yakalanan 9 şüpheliden 4'ü tutuklandı
İzmir'de otomobil dolandırıcılığı yaptıkları iddiasıyla yakalanan 9 şüpheliden 4'ü tutuklandı
İzmir'de otomobil dolandırıcılığı yaptıkları iddiasıyla yakalanan 9 şüpheliden 4'ü tutuklandı

Silah, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İzmir'de otomobil dolandırıcılığı yaptıkları iddiasıyla yakalanan 9 şüpheliden 4'ü tutuklandı - Son Dakika


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