Son dakika haber: İzmir'de kırmızı alarm uyarıları dikkate alınmadı - Son Dakika

Son dakika haber: İzmir'de kırmızı alarm uyarıları dikkate alınmadı

13.03.2021 16:23
Son dakika haber: İzmir'de kırmızı alarm uyarıları dikkate alınmadı, System.String[]

Son dakika gelişmesine göre İzmir'de kırmızı alarm uyarıları dikkate alınmadıİZMİR'de son günlerde tekrar yükselişe geçen koronavirüs vakaları, renk kodunu turuncudan kırmızıya yaklaştırdı.

İzmir'de kırmızı alarm uyarıları dikkate alınmadı

İZMİR'de son günlerde tekrar yükselişe geçen koronavirüs vakaları, renk kodunu turuncudan kırmızıya yaklaştırdı. Buna rağmen sahil kenarına koşan bazı İzmirlilerin, sosyal mesafe kuralına uymadığı da görüldü.

Yüksek riskli olarak belirlenen İzmir'de son bir haftada vaka sayıları yükselmeye başladı. Bir süre önce açıklama yapan Vali Yavuz Selim Köşger, vaka sayılarının yüzde 50'nin üzerinde arttığını söyleyerek, "Turuncudan kırmızı koda geçmenin eşiğindeyiz" dedi. İzmirlilere yapılan uyarıya rağmen kısıtlamanın olmadığı cumartesi günü, sokaklar dolup taştı. Alsancak Kordon'da vakit geçirmeye gelen bazı vatandaşlar sahili ve çimleri doldurdu. İzmirlilerin sahilde oturduğu bölgelerde bazı kişilerin sosyal mesafeye uymadığı gözlendi. Kalabalık gruplar halinde yürüyen ve oturan vatandaşların birkaçının maske takmadığı da dikkat çekti. Zabıta ekipleri, sahilde vatandaşların kurallara uyması konusunda anons yaparak, uyarılarda bulundu.

Son dakika haber: İzmir'de kırmızı alarm uyarıları dikkate alınmadı
Son dakika haber: İzmir'de kırmızı alarm uyarıları dikkate alınmadı
Son dakika haber: İzmir'de kırmızı alarm uyarıları dikkate alınmadı
Son dakika haber: İzmir'de kırmızı alarm uyarıları dikkate alınmadı

İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: İzmir'de kırmızı alarm uyarıları dikkate alınmadı - Son Dakika


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Son Dakika

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