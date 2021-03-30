İzmir'de kırtasiyecilere destek - Son Dakika

İzmir'de kırtasiyecilere destek

30.03.2021 10:46
İzmir'de kırtasiyecilere destek, System.String[]

İzmir Büyükşehir Belediyesi, ihtiyaç sahibi aileler için kırtasiye alışverişine imkan tanıyan, aynı zamanda kırtasiyeci esnafına da can suyu sağlayan eğitim kart desteğinin kapsamını genişletti.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, ihtiyaç sahibi aileler için kırtasiye alışverişine imkan tanıyan, aynı zamanda kırtasiyeci esnafına da can suyu sağlayan eğitim kart desteğinin kapsamını genişletti. İzmir Ticaret Odası ile büyükşehir arasında imzalanan protokol ile 3 bin 751 öğrenci daha kırtasiye alışverişini, sisteme dahil edilen 50 kırtasiye esnafından yapabilecek.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, eğitim alanındaki desteklerini genişleterek sürdürüyor. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, hem ihtiyaç sahibi ailelere hem de esnafa destek olmak için İzmir Ticaret Odası (İZTO) ile protokol imzaladı. Bu kapsamda İzmir Büyükşehir Belediyesi ile İzmir Ticaret Odası koordinesindeki; Tire Ticaret Odası, Selçuk Ticaret Odası, Aliağa Ticaret Odası, Menemen Ticaret Odası, Ödemiş Ticaret Odası, Bergama Ticaret Odası, Bayındır Ticaret Odası ve Torbalı Ticaret Odası'na kayıtlı 50 kırtasiyeci esnafı sisteme dahil edildi.

"Gücümüz yettiği kadar devam edeceğiz"

İzmir Büyükşehir Belediyesi başkanlık makamındaki imza törenine; Başkan Tunç Soyer, İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener, İzmir Ticaret Odası Kitap, Kırtasiye, Büro Makineleri ve Oyuncak Grubu Komitesi Meclis Üyesi Erdal Tütüncüoğlu, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Buğra Gökçe katıldı.

Başkan Soyer, korona virüsü salgını nedeniyle öğrencilerin eğitimde ciddi kayıplar yaşadığını söyledi. Yine esnafın da bu süreçten olumsuz şekilde etkilendiğini anımsatan Soyer, "İzmir'deki çocuklarımız için bir umut olsun, heyecan olsun istiyoruz. Aynı zamanda esnafla ilgili sıkıntı da çok büyük. Onlar da bu süreçte en ağır fatura ödeyen kesim. Bu işin can suyu olmak gibi bir niyeti var. Küçük de olsa bir katkı olmasını istiyoruz. Bütün ülke ve dünyada esnafın canının yandığı süreç yaşanıyor. İzmir'e, İzmirli esnafımıza sahip çıkıyoruz. Gücümüz yettiği kadar devam edeceğiz" dedi.

"Destek için çeşitli fedakarlıklar yaptınız"

İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener de Başkan Soyer'e esnafa verdiği desteklerden dolayı teşekkür etti. Özgener, "Çok zorlu bir süreçten geçiyoruz. Bu zorlu süreç büyüyerek devam ediyor. Ben tüm üyelerimiz adına size teşekkür ediyorum. Belediyemizin, üyelerimize destek sağlamak için çeşitli fedakarlıklar yaptığını çok yakinen gördük. Belediye bir çok gelirinden fedakarlık etti. Bu zorlu süreçten en çok etkilenen gelir kısmında sizler de varsınız. Ona rağmen bütün üyelerimize elinizden gelen desteği sağladınız" dedi.

Özgener, desteğin maddiyattan öte manevi yönünün önemini vurgulayarak sözlerine son verdi. İzmir Ticaret Odası Kitap, Kırtasiye, Büro Makineleri ve Oyuncak Grubu Komitesi Meclis Üyesi Erdal Tütüncüoğlu ise şunları söyledi:

"Bizi de bu sisteme dahil ettiğiniz için sektörüm adına teşekkür ediyorum. Artarak büyüyeceğini umut ediyoruz. Çok önemli bir can suyu."

Büyükşehirin başlattığı eğitim kart projesiyle 3 bin 751 öğrencinin velisi adına çıkarılan kartlara 130 TL bakiye yüklenecek. Öğrencilerin, anlaşmalı kırtasiyelerden bu kartlarla alışveriş yapmaları sağlanacak.

27 bin 380 çocuğa ulaşıldı

İzmir Büyükşehir Belediyesi eğitim kart kapsamında yapılan desteklerle toplamda 27 bin 380 çocuğa ulaşılmış olacak. Yine bu kapsamda toplamda 206 kırtasiyeci esnafına da 3 milyon 559 bin 400 TL kaynak sağlanacak. Öte yandan, daha önce İzmir Kitap ve Kırtasiyeciler Odası ile yapılan protokol kapsamında 23 bin 629 öğrencinin eğitim kartlarına 130 TL yüklenmiş, bu kapsamda esnafa da toplamda 3 milyon 71 TL ödeme yapılmıştı. - İZMİR

İzmir'de kırtasiyecilere destek
İzmir'de kırtasiyecilere destek
İzmir'de kırtasiyecilere destek

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Ticaret, Kitap, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İzmir'de kırtasiyecilere destek - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Juventus'un oynamaya devam eden efsane kaleci Buffon, Roma'ya Uğurcan Çakır için kefil oldu Juventus'un oynamaya devam eden efsane kaleci Buffon, Roma'ya Uğurcan Çakır için kefil oldu Gösterisinin biletleri bir günde tükenen Cem Yılmaz, sosyal medyadan havasını attı Gösterisinin biletleri bir günde tükenen Cem Yılmaz, sosyal medyadan havasını attı Milli Takım'a seçilen 18 yaşındaki forvet Enis Destan, bu sezon attığı gollerle Avrupa devlerinin takibi altında Milli Takım'a seçilen 18 yaşındaki forvet Enis Destan, bu sezon attığı gollerle Avrupa devlerinin takibi altında DAEŞ yeniden hortladı! Afrika'daki stratejik kenti ele geçirdiler, sokaklar cansız bedenlerle dolup taşıyor DAEŞ yeniden hortladı! Afrika'daki stratejik kenti ele geçirdiler, sokaklar cansız bedenlerle dolup taşıyor Bilim Kurulu üyesinden Ramazan öncesi dikkat çeken uyarı: 5 dakikalık bulaş süresi 3 dakikaya düştü Bilim Kurulu üyesinden Ramazan öncesi dikkat çeken uyarı: 5 dakikalık bulaş süresi 3 dakikaya düştü Cinsel istismar mağduru lise öğrencisi mahkemeden gelen kararla yıkıldı Cinsel istismar mağduru lise öğrencisi mahkemeden gelen kararla yıkıldı Küçük kıza istismarda bulunan iş insanı tutuklandı, para teklif edildiği öne sürülen anne isyan etti: Benim satılık kızım yok Küçük kıza istismarda bulunan iş insanı tutuklandı, para teklif edildiği öne sürülen anne isyan etti: Benim satılık kızım yok İngiliz mutasyonunda korkutan gelişme! Çocukları etkiliyor, kalp hastalıklarına sebep olacak İngiliz mutasyonunda korkutan gelişme! Çocukları etkiliyor, kalp hastalıklarına sebep olacak
Kürşat Ayvatoğlu'nun aylık kazancının 30 bin liradan fazla olduğu ortaya çıktı Kürşat Ayvatoğlu'nun aylık kazancının 30 bin liradan fazla olduğu ortaya çıktı         
12:07
Kim'in kız kardeşi Güney Kore Devlet Başkanı'nı hedef aldı: ABD tarafından yetiştirilen bir papağan Kim'in kız kardeşi Güney Kore Devlet Başkanı'nı hedef aldı: ABD tarafından yetiştirilen bir papağan         
12:00
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milyarlarca insanın ilk doz aşıya dahi erişememesi insani değerler adına endişe verici Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milyarlarca insanın ilk doz aşıya dahi erişememesi insani değerler adına endişe verici         
11:35
Bakan Varank: Türkiye, grafeni seri üretebilen 10 ülkeden biri konumuna geliyor Bakan Varank: Türkiye, grafeni seri üretebilen 10 ülkeden biri konumuna geliyor         
11:17
84 yıllık Volkswagen 'Voltswagen' oluyor 84 yıllık Volkswagen 'Voltswagen' oluyor         
10:57
Kansere yakalanan oyuncu Arif Güloğlu'ndan beklenen açıklama geldi: Desteğinizle hızla atlatacağım Kansere yakalanan oyuncu Arif Güloğlu'ndan beklenen açıklama geldi: Desteğinizle hızla atlatacağım         
10:43
CHP'li Yavuzyılmaz'dan bomba iddia: Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut'un aylık maaşı 200 bin lira CHP'li Yavuzyılmaz'dan bomba iddia: Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut'un aylık maaşı 200 bin lira         
10:37
Abdulkadir Selvi: Kürşat Ayvatoğlu olayından en çok Cumhurbaşkanı Erdoğan rahatsız Abdulkadir Selvi: Kürşat Ayvatoğlu olayından en çok Cumhurbaşkanı Erdoğan rahatsız         
10:28
Devlet arazisinde uyuşturucu yetiştiren 4 kişi fotokapana yakalandı Devlet arazisinde uyuşturucu yetiştiren 4 kişi fotokapana yakalandı         
09:59
Hırsızlıkla suçlanan 21 yıllık polis memuru, intihar etti! Olay olan gözlük, çay ocağından çıktı Hırsızlıkla suçlanan 21 yıllık polis memuru, intihar etti! Olay olan gözlük, çay ocağından çıktı         
09:56
Kürşat Ayvatoğlu'nun AK Parti Genel Merkezi'nde işe başlaması için referans olan isim konuştu Kürşat Ayvatoğlu'nun AK Parti Genel Merkezi'nde işe başlaması için referans olan isim konuştu         
09:38
Risk haritasında kırmızıya boyanan ilde halı saha, internet kafe ve hamamlar Valilik kararıyla yeniden açılıyor Risk haritasında kırmızıya boyanan ilde halı saha, internet kafe ve hamamlar Valilik kararıyla yeniden açılıyor         
09:34
Demet Akalın TikTok kurbanı oldu! Küçük kızı, canlı yayınını izlediği kişiye tam 7 bin TL gönderdi Demet Akalın TikTok kurbanı oldu! Küçük kızı, canlı yayınını izlediği kişiye tam 7 bin TL gönderdi         
08:31
İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile koronavirüs tedbirleri hakkında genelge! Tüm kafa karışıklıkları giderildi İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile koronavirüs tedbirleri hakkında genelge! Tüm kafa karışıklıkları giderildi         
23:47
Merve Boluğur'un bedava tatil için otelcilere mesaj attığı ortaya çıktı Merve Boluğur'un bedava tatil için otelcilere mesaj attığı ortaya çıktı         
17:40
Erkek arkadaşının beyzbol sopasıyla dövdüğü kadın, korkunç geceyi anlattı Erkek arkadaşının beyzbol sopasıyla dövdüğü kadın, korkunç geceyi anlattı         
17:09
Fırat Kaya'nın acımasızca dövdüğü işitme engelli gencin darp videosunu çeken kişi açığa alındı Fırat Kaya'nın acımasızca dövdüğü işitme engelli gencin darp videosunu çeken kişi açığa alındı         
16:15
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.03.2021 12:26:43. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: İzmir'de kırtasiyecilere destek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei