İzmir'de Kış Ortasında Yaz Ateşi Yanacak

Ege Uluslararası 4. Otel Ekipmanları ve Ağırlama Konaklama Teknolojileri ile Ev Dışı Tüketim Fuarı (HORECA Fair), ilk kez İzmir'de düzenlenecek. Lezzet şölenine dönecek fuar aynı zamanda 54 sektörden profesyonel satın almacıları ağırlayacak.

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) ile Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği (ETİK), Türkiye Aşçılar Federasyonu işbirliğinde GL Platform tarafından düzenlenen HORECA, 20 Şubat 2019'da Fuarİzmir'de kapılarını açacak. 4 gün sürecek fuarda otel tekstili, mobilyaları, mutfak, otel odası, çamaşırhane, restoran ürün ve ekipmanları, aydınlatma, güvenlik sistemleri, havuz ve aksesuarları, soğutma grupları, otel ve restoran yapı danışmanlık firmaları yer alacak.

30 MİLYON TURİST TÜRKİYE DİYOR

TÜROFED Başkanı Osman Ayık, Türkiye'nin 2019 ve 2020 yılında 30 milyon turist ağırlayacağını, 6 milyon turistin de Ege'yi tercih etmesinin öngörüldüğünü söyledi. Bu açıdan turizm tesislerinin yenilenmesinin önem taşıdığına dikkat çeken Ayık "Sektör, A'dan Z'ye tüm ihtiyaçlarını bu fuardan karşılama imkanına kavuşacak" dedi. TÜROFED Başkan Yardımcısı ve ETİK Başkanı Mehmet İşler ise "İzmir'de turizm sektörü çok eski tarihlere dayanıyor, buna bağlı olarak tesisler de diğer turizm kentlerine göre daha yaşlı. Bu tesislerin her sene kendini yenilemeye ve rekabetçi ortamda diri kalmaya ihtiyacı var. Tam da bu noktada İzmir'de bu fuarın olması demek, tesislerin gençleşmesi için büyük bir fırsattır" diye konuştu.

YILDIZI PARLAYACAK

GL Platform Genel Müdürü Gül Ceylan da, HORECA Fuarı'nın İzmir'in yıldızını daha da parlatacağını söyledi. Ceylan "Biz aslında İzmir'e sadece fuar değil, festival hazırladık. Bu fuarda yeme, içme, workshoplar, şovlar, yarışmalar, seminerler ve Ege Bölgesi'ne has değerler olacak. Bunlarla birlikte turizm sektörünün buluşma noktası olacak. Hedefimiz bölgemizi ve ülkemizi tüm dünyaya tanıtmak. İzmir'in yıldızı bu fuarla daha da parlayacak" dedi.

PROFESYONEL ZİYARETÇİ

HORECA Fuarı'nın konaklama ve ağırlama tesislerinin tüm ekipman ile hizmetlerini karşılamaya yönelik olduğunu söyleyen Ceylan, "Yurtdışından çok sayıda otelin yöneticisini ağırlayacağız. Ege Bölgesi başta olmak üzere Marmaris, Kuşadası, Çeşme, Bodrum, Didim, Fethiye, İzmir, Antalya, Afyonkarahisar, Muğla gibi önemli turizm yörelerindeki turistik ve şehir otellerinin satın alma sorumluları, yöneticileri ve otel sahipleri de profesyonel ziyaretçiler arasında yer alıyor.Turizm demek insanları mutlu etmek demektir. Eğer mutlu ederseniz, Türkiye'yi bir daha, bir daha gelir. HORECA, işte bu mutluluğun anahtarını elinde bulunduruyor" diye konuştu.