İzmir'de kış yüzme maratonu - Son Dakika
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İzmir'de kış yüzme maratonu

6 saat önce

İZMİR'de geçen yıl ilki yapılan Marathon Masters Kış Kupası Açık Su Yüzme Şampiyonası'nın ikincisi Özdere'de başladı.

İzmir'de kış yüzme maratonu, System.String[]

İZMİR'de geçen yıl ilki yapılan Marathon Masters Kış Kupası Açık Su Yüzme Şampiyonası'nın ikincisi Özdere'de başladı.

İki gün sürecek organizasyona 110 sporcu kayıt yaptırdı. Organizasyonda ilk gün 15 bin 600 metre yarışı ve takım takip yarışları yapılırken, su sıcaklığının 17.9 derece, hava sıcaklığının da 8 derece olması nedeniyle sporcular FINA (Uluslararası Su Sporları Federasyonu) kuralları gereği neopren wetsuit koruyucu elbiselerle yüzdü.

Katılımcıların yaklaşık yarısının kadınlardan oluştuğu şampiyonada yüzücüler soğuğa aldırmadan madalya için kulaç attı. İzleyicilerin palto giyerek takip ettiği ve yüzücülere alkışlarla destek verdiği organizasyon, çekişmeli mücadelelere sahne oldu. 18-74 yaş arası sporcuların kayıt yaptırabildiği Kış Açık Su Yüzme Şampiyonası, yarın 3 bin metre yarışı, protokol yarışı, ödül töreni ve veda partisiyle son bulacak.

Geçen yıl yapılan ilk kış açık su yarışına 152 sporcu kayıt yaptırmıştı.


Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 03:51 Kaynak: DHA
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