İzmir'de kısıtlama bitti, trafik başladı - Son Dakika

İZMİR'de, 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle birçok vatandaşın araçlarıyla yola çıktığı gözlendi.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında, salgının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, sosyal mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla 81 ilde başlatılan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi. Kısıtlamanın sona ermesiyle birlikte İzmir'de birçok vatandaşın araçlarıyla yola çıktığı görüldü. İzmir'de, 4 gün süren sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 14 kişiye adli işlem yapılırken, 2 bin 110 kişiye ise idari işlem uygulandı. Kısıtlama sürecinde ihlalde bulunan kişilere toplamda 4 milyon 513 bin 56 lira para cezası kesildi.