İzmir'de kısıtlama denetiminde, arama kararı bulunan birçok kişi yakalandı - Son Dakika

İzmir'de kısıtlama denetiminde, arama kararı bulunan birçok kişi yakalandı

22.12.2020 07:27
İzmir'de kısıtlama denetiminde, arama kararı bulunan birçok kişi yakalandı, System.String[]

İZMİR'in Bayraklı ilçesinde, sokağa çıkma kısıtlamasında devriye gezen ve caddelerde uygulama yapan polis ekipleri, birçok suçtan aranan şüphelileri kıskıvrak yakaladı.

İZMİR'in Bayraklı ilçesinde, sokağa çıkma kısıtlamasında devriye gezen ve caddelerde uygulama yapan polis ekipleri, birçok suçtan aranan şüphelileri kıskıvrak yakaladı.

Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında suçlulara göz açtırmadı. Kısıtlama nedeniyle ilçenin birçok noktasında devriye gezen polis ekipleri, işyeri hırsızlığı yapan şüphelileri yakalarken, çalınan para ve eşyaları ele geçirdi. Polisin cadde ve sokak aralarında yaptığı uygulamalarda ise terör örgütü propagandası yapmaktan hakkında 1 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.A., göçmen kaçakçılğı yapma suçundan aranan ve hakkında kesinleşmiş 3 yıl 4 ay hapis cezası bulunan M.İ., kasten yaralama suçundan aranan Y.Ö. ile uyuşturucu madde kullanmak suçundan aranan O.T.'yi yakaladı. Gözaltına alınan şüpheliler, işlemleri yapılması için Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.


İzmir'de kısıtlama denetiminde, arama kararı bulunan birçok kişi yakalandı
İzmir'de kısıtlama denetiminde, arama kararı bulunan birçok kişi yakalandı

Emniyet Müdürlüğü, Bayraklı, Polis, Susuz, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İzmir'de kısıtlama denetiminde, arama kararı bulunan birçok kişi yakalandı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Edirne'de son 91 yılın en kurak dönemi yaşanıyor! Kayalıköy Barajı'ndaki su seviyesi yüzde 3'e indi Anne-kızın aşık olduğu sözde hocayla ilgili yeni rezalet! Başka mağdurları da varmış Bakan Koca, güzel haberi sosyal medyadan paylaştı! 4 ilde vaka sayısında büyük düşüş 'Adanalı' dizisiyle tanınan Tuğçe Özbudak'ın son halini görenler yorum yağdırdı Mutasyona uğrayan koronavirüsle ilgili korkutan gelişme: Çocuklara bulaşma riski daha yüksek Leyla Aydemir cinayetinde müebbet alan amca Yusuf Aydemir tahliye edildi Köylünün saldırısına uğrayan kadın muhtar: Can güvenliğim yok Ekrem İmamoğlu'ndan İstanbul için su uyarısı: Ciddi bir sorunla karşı karşıyayız
Avcılar'da banka soygunu girişiminde bulunan şüpheli alarm çalınca kaçtı Avcılar'da banka soygunu girişiminde bulunan şüpheli alarm çalınca kaçtı         
05:51
Acun Ilıcalı'nın Exxen'i fırtına gibi geliyor! İki program daha açıklandı Acun Ilıcalı'nın Exxen'i fırtına gibi geliyor! İki program daha açıklandı         
00:32
PFDK'ya sevk edilen Fatih Terim'den dikkat çeken paylaşım: Ve yine biz bize kalmıştık PFDK'ya sevk edilen Fatih Terim'den dikkat çeken paylaşım: Ve yine biz bize kalmıştık         
23:19
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan mutasyona uğrayan koronavirüsle ilgili ezber bozan sözler Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan mutasyona uğrayan koronavirüsle ilgili ezber bozan sözler         
22:39
Aldatıldığını düşünen kocanın intikamı ağır oldu, adamı çırılçıplak soyundurup sokakta gezdirdi Aldatıldığını düşünen kocanın intikamı ağır oldu, adamı çırılçıplak soyundurup sokakta gezdirdi         
22:06
Hande Erçel, göğüs dekolteli elbisesiyle herkesin beğenisini topladı Hande Erçel, göğüs dekolteli elbisesiyle herkesin beğenisini topladı         
21:26
Meteoroloji'den 6 il için kar yağışı uyarısı Meteoroloji'den 6 il için kar yağışı uyarısı         
17:34
Cinsiyet değiştiren Elliot Page, yeni imajıyla ilk kez fotoğraf paylaştı Cinsiyet değiştiren Elliot Page, yeni imajıyla ilk kez fotoğraf paylaştı         
14:00
Fenomen Duru Önver'den Fenomen Duru Önver'den "İki kişiyle ilişkiye girip hamile kaldım" diyen takipçisine olay yanıt         
11:56
Son ankette Son ankette "Hangi ittifaka oy verirsiniz?" sorusu soruldu! Cumhur İttifakı, Millet İttifakı'na %17 fark attı         
11:38
At yarışı izlemeye gelen bir seyirci, jokey önünden geçerken göğüslerini açtı At yarışı izlemeye gelen bir seyirci, jokey önünden geçerken göğüslerini açtı         
11:03
Boşanma aşamasında olduğu eşini öldürüp, kendi başına ateş ederek intihar girişiminde bulundu Boşanma aşamasında olduğu eşini öldürüp, kendi başına ateş ederek intihar girişiminde bulundu         
09:56
Tecavüze uğradıklarını söyleyen 5 kadın terörist, üzerlerine el bombası atılarak öldürüldü Tecavüze uğradıklarını söyleyen 5 kadın terörist, üzerlerine el bombası atılarak öldürüldü         
08:49
Ermenistan için 1000 dolara Karabağ'da savaşan PKK'lı teröristler için Halep'te tören düzenlendi Ermenistan için 1000 dolara Karabağ'da savaşan PKK'lı teröristler için Halep'te tören düzenlendi         
08:20
Exxen'de yayınlanacak yeni Sihirli Annem dizisinin afişi tepki çekti Exxen'de yayınlanacak yeni Sihirli Annem dizisinin afişi tepki çekti         
08:12
Görenler şaşırıp kalıyor! Ortakların biri 86 diğeri 20 yaşında Görenler şaşırıp kalıyor! Ortakların biri 86 diğeri 20 yaşında         
07:42
Oktay Kaynarca'nın sevgilisi olduğu konuşulan Gizem Acar'ın fotoğrafları dikkat çekiyor Oktay Kaynarca'nın sevgilisi olduğu konuşulan Gizem Acar'ın fotoğrafları dikkat çekiyor         
23:13
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.12.2020 07:36:57. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: İzmir'de kısıtlama denetiminde, arama kararı bulunan birçok kişi yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei