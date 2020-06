İzmir'de kısıtlama kalktı vatandaş İnciraltı'na koştu - Son Dakika

İZMİR'de 2 ay sonra sokağa çıkma kısıtlamasının olmadığı ilk hafta sonunda vatandaşlar, sıcak havanın tadını çıkarmak için sahil kenarlarına akın etti. Vatandaşlar, "Hava çok güzel, uzun bir zaman sonra dışarı çıkmanın sevincini yaşıyoruz" dedi.

Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında İzmir'in de dahil olduğu 15 ilde sokağa çıkma kısıtlamasının, yapılan açıklama sonrası kaldırılmasıyla İzmirli vatandaşlar, sahil kenarlarında vakit geçirdi. İnciraltı Kent Ormanı'na giden vatandaşlar kahvaltı yaptı, mangal yaktı, uçurtma uçurdu. 8 haftanın ardından hafta sonu dışarıya çıkmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyleyen vatandaşlardan Hande Çardak, "Uzun bir aranın ardından cumartesi günü ailece dışarıya çıktık. Çok mutluyuz. Hava da çok güzel" dedi. Şehirlerarası kısıtlamanın da kaldırılmasıyla İstanbul'dan İzmir'e gelen Gülçin Yetkin ise, "Ben sokağa çıkma kısıtlamasından daha çok şehirlerarası kısıtlamanın kaldırılmasına sevindim. Çünkü İstanbul'da yaşıyordum, kısıtlama kalkınca İzmir'e geldim. Kısıtlama kaldırıldı buraya geldik ama biz yoğunluğun olmadığı yerleri tercih ediyoruz" ifadelerini kullandı. İnciraltı Kent Ormanı'nda ailesiyle birlikte vakit geçiren Yücel Gökgönül de, "Çok bunalmıştık. Çok iyi oldu. Evden dışarıya çıkmaya çıkmaya her yerimiz ağrımaya başlamıştı. Umuyoruz her şey daha iyi gider ve kısıtlamalar geri gelmez" dedi.