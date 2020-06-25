İzmir'de kısıtlama olan o mahallede filyasyon sürüyor - Son Dakika

İzmir'de kısıtlama olan o mahallede filyasyon sürüyor

İzmir'in Menderes ilçesine bağlı Küner Mahallesinde korona virüs vakalarının hızlı bir şekilde artması sonucu kısıtlama kararı alınan mahallede Sağlık Bakanlığı ekiplerinin filyasyon çalışmaları son sürat devam ediyor.

İzmir'in Menderes ilçesine bağlı Küner Mahallesinde korona virüs vakalarının hızlı bir şekilde artması sonucu kısıtlama kararı alınan mahallede Sağlık Bakanlığı ekiplerinin filyasyon çalışmaları son sürat devam ediyor.

İngilizlerin efsane futbolcusu Gascoigne'in kızı Bianca, muhteşem fiziğiyle büyüledi
İYİ Parti kongresine katılan delege koronavirüse yakalandı! Kongreye katılan bin kişi tedirgin oldu
ABD'de 1,1 milyon ölüye koronavirüs yardım çeki gittiği ortaya çıktı


İzmir'de korona virüs vakalarının hızlı bir artış gösterdiği Menderes ilçesine bağlı Küner Mahallesine giriş ve çıkışların, alınan flaş bir kararla kısıtlanmasının ardından köyde tedbirler üst düzey devam ediyor.


Yaklaşık 2 bin 600 nüfuslu köyde vaka artış oranının aniden yükselmesi nedeniyle alınan karar doğrultusunda köyde ikamet etmeyenlerin Küner'e girişine izin verilmezken, köylülerin giriş ve çıkışları ise ateş ölçümü yapıldıktan sonra gerçekleştiriliyor. Köy camisinden yapılan anonslarla test yapılmayanlar Kovid-19 testi yapılmak üzere köy meydanına çağrıldı.


Filyasyon devam ediyor


Jandarma ekipleri, girişinde sürekli nöbet tuttuğu köye gelen Sağlık Bakanlığı filyasyon ekipleri, tüm köylülere Covid-19 testi gerçekleştirdi. Vatandaşların zorunlu olmadıkça evlerinde kalmaları istenirken köydeki kahvehane, berber gibi işyerleri de geçici olarak kapatıldı.


"47 vaka var"


Köye şuan yabancıların giriş ve çıkışlarının yasaklandığını açıklayan Küner Mahalle Muhtarı Harun İbiş Aydın, "Karantina uygulaması kesinlikle yok. Kaymakamla devamlı irtibat halindeyiz. Eksiklerimizi gideriliyorlar, test yapıyorlar. Şu anda köyde 47 tane vaka var. Vakaların tam nereden geldiği belli değil. Bazı yanlış haberler köyümüzü rahatsız etti. İnşallah en kısa zamanda bu virüsün köyümüzden defolup gitmesini bekliyoruz. Köyde maske takmak zorunlu, ikametgahı burada olmayan kişiler içeri alınmıyor. İşi olmayanlar da dışarı çıkmıyor. Kıraathaneler ve berberler kapalı. Sokağa çıkma yasağı diye bir şey yok, ancak maskesiz çıkmak ve toplu halde sokakta bulunmak yasak" diye konuştu. - İZMİR

Sağlık Bakanlığı, Koronavirüs, Menderes, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.06.2020 01:28 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İzmir'de kısıtlama olan o mahallede filyasyon sürüyor - Son Dakika

Son Dakika

20:01 ABD'de 1,1 milyon ölüye koronavirüs yardım çeki gittiği ortaya çıktı 19:25 5.4'lük Van depremi sonrası Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan 4 ilçeye uyarı: 7'den büyük deprem olabilir 19:12 Oxford Üniversitesi, ikinci dalga riski bulunan ülkeleri hesapladı! Türkiye detayı dikkat çekti 18:22 "Aks kırıldığı için kaza yaptım" diyen Alişan'ın hız limitine uymadığı ortaya çıktı 15:26 Oto tamircisinden Alişan ve ailesinin ölümden döndüğü kazayla ilgili kafa karıştıran sözler 14:50 Cami tuvaletinde kız çocuğunu taciz eden 65'lik simitçi, "Cezaevinde benimle alay ediyorlar" diyerek tahliyesini istedi 14:49 Son Dakika: UKOME'den İBB'nin 5 bin taksi kiralama teklifine ret 14:35 Koronaya 43 bin kişiyi kurban veren İngiltere'den gelen son görüntü ürküttü 13:37 Görüntü Türkiye'den! Çırılçıplak soyunan kadın, kendisini balkondan aşağı bıraktı 12:48 Salgının ciddiye alınmadığı Brezilya'dan ürküten görüntüler: Morglar doldu, cesetler çöp torbalarında 12:26 Son dakika: Sağlık Bakanlığı, çalışma hayatı için koronavirüs tedbirlerini güncelledi: İş yerlerinde koronadan sorumlu personel olacak 11:16 Şahit olduğu yasak aşk, talihsiz kadının sonu oldu 10:40 Kastamonu'daki 514 yıllık Nasrullah Camii'ne restorasyon yerine badana yapıldı 09:58 Son dakika: Hafik Belediye Başkanı, parti ilkelerine aykırı davrandığı gerekçesiyle MHP'nin listesinden düşürüldü 09:42 İngiliz gazetesi CHP'li büyükşehir belediye başkanınının bir sonraki seçimde Erdoğan'a rakip olabileceğini yazdı
İngilizlerin efsane futbolcusu Gascoigne'in kızı Bianca, muhteşem fiziğiyle büyüledi
19:40
İYİ Parti kongresine katılan delege koronavirüse yakalandı! Kongreye katılan bin kişi tedirgin oldu
19:39
ABD'de 1,1 milyon ölüye koronavirüs yardım çeki gittiği ortaya çıktı
19:27
5.4'lük Van depremi sonrası Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan 4 ilçeye uyarı: 7'den büyük deprem olabilir
19:14
Oxford Üniversitesi, ikinci dalga riski bulunan ülkeleri hesapladı! Türkiye detayı dikkat çekti
19:05
Göztepe, Galatasray ve Beşiktaş'ın gündemindeki Volkan Babacan'ı istiyor
19:00
Everton, sezon sonu Oumar Niasse ile yollarını ayırma kararı aldı
18:47
Hindistan'da yıldırımların isabet ettiği 83 kişi öldü, 10 kişi yaralandı
18:45
Esenyurt'ta selde 1 kişinin ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı
18:34
Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'nin terörizm raporuna tepki: Terör örgütüyle işbirliğini teyit etmektedir
18:21
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.06.2020 20:03:12. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İzmir'de kısıtlama olan o mahallede filyasyon sürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]