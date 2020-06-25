İzmir'de kısıtlama olan o mahallede filyasyon çalışmaları sürüyor - Son Dakika

İzmir'de kısıtlama olan o mahallede filyasyon çalışmaları sürüyor

İzmir'de kısıtlama olan o mahallede filyasyon çalışmaları sürüyor -"Şu ana kadar 47 vaka tespit edildi" İzmir'in Menderes ilçesine bağlı Küner Mahallesinde korona virüs vakalarının hızlı bir şekilde artması sonucu kısıtlama kararı alınan mahallede Sağlık Bakanlığı ekiplerinin filyasyon...

İzmir'de kısıtlama olan o mahallede filyasyon çalışmaları sürüyor

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-"Şu ana kadar 47 vaka tespit edildi"

İZMİR - İzmir'in Menderes ilçesine bağlı Küner Mahallesinde korona virüs vakalarının hızlı bir şekilde artması sonucu kısıtlama kararı alınan mahallede Sağlık Bakanlığı ekiplerinin filyasyon çalışmaları son sürat devam ediyor.

İzmir'de korona virüs vakalarının hızlı bir artış gösterdiği Menderes ilçesine bağlı Küner Mahallesine giriş ve çıkışların, alınan flaş bir kararla kısıtlanmasının ardından köyde tedbirler üst düzey devam ediyor.

Yaklaşık 2 bin 600 nüfuslu köyde vaka artış oranının aniden yükselmesi nedeniyle alınan karar doğrultusunda köyde ikamet etmeyenlerin Küner'e girişine izin verilmezken, köylülerin giriş ve çıkışları ise ateş ölçümü yapıldıktan sonra gerçekleştiriliyor. Köy camisinden yapılan anonslarla test yapılmayanlar Covid-19 testi yapılmak üzere köy meydanına çağrıldı.

Filyasyon devam ediyor

Jandarma ekipleri, girişinde sürekli nöbet tuttuğu köye gelen Sağlık Bakanlığı filyasyon ekipleri, tüm köylülere Covid-19 testi gerçekleştirdi. Vatandaşların zorunlu olmadıkça evlerinde kalmaları istenirken köydeki kahvehane, berber gibi işyerleri de geçici olarak kapatıldı.

"47 vaka var"

Köye şuan yabancıların giriş ve çıkışlarının yasaklandığını açıklayan Küner Mahalle Muhtarı Harun İbiş Aydın, "Karantina uygulaması kesinlikle yok. Kaymakamla devamlı irtibat halindeyiz. Eksiklerimizi gideriliyorlar, test yapıyorlar. Şu anda köyde 47 tane vaka var. Vakaların tam nereden geldiği belli değil. Bazı yanlış haberler köyümüzü rahatsız etti. İnşallah en kısa zamanda bu virüsün köyümüzden defolup gitmesini bekliyoruz. Köyde maske takmak zorunlu, ikametgahı burada olmayan kişiler içeri alınmıyor. İşi olmayanlar da dışarı çıkmıyor. Kıraathaneler ve berberler kapalı. Sokağa çıkma yasağı diye bir şey yok, ancak maskesiz çıkmak ve toplu halde sokakta bulunmak yasak" diye konuştu.

Sağlık Bakanlığı, Koronavirüs, Menderes, İzmir, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.06.2020 02:26 Kaynak: İHA

Son Dakika Genel İzmir'de kısıtlama olan o mahallede filyasyon çalışmaları sürüyor - Son Dakika

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