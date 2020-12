İzmir'de, kısıtlamada açık olan balıkçılara ilgi - Son Dakika

İZMİR'de salgın nedeniyle hafta sonu uygulanan kısıtlamadan muaf tutulan balıkçı esnafı, tezgah açtı. Balıkçılar, sardalya ve hamsinin yanı sıra barbuna ilginin fazla olduğunu söyledi.

Vatandaşların evlerine yürüme mesafesindeki balıkçılardan alışveriş yapabileceğine dair kararın ardından İzmirli balıkçı esnafı, hafta sonları tezgahlarında çeşitli türlerdeki balığı hazır etti. Konak ilçesi Kemeraltı Çarşısı'nda bulunan Havra Sokağı'ndaki balıkçılar, müşteri için tezgah açtı. Sardalya, hamsi ve barbun olmak üzere çeşitli balıklar, talebe göre satıldı.

Balıkçı İzzettin Yedikardeş (50) tezgahta en çok satılan Ege balıklarının sardalya, hamsi, çipura ve levrek olduğunu ifade ederek, "Müşteriler kısıtlamada açık olmamıza alıştı. Özellikle cuma günleri çok yoğun oluyor. Sosyal mesafeyi korumalarını sağlamak için sıklıkla uyarılarda bulunuyoruz. Karadeniz 'den gelen çok lezzetli tekir balığı da var. En kıymetli balığımız sardalya. Biz sardalya için denizin kuru fasulyesi deriz. Nasıl her lokantada kuru fasulye oluyorsa, her balık tezgahında da sardalya olması lazım. Sardalya en çok tutulan balık diyebilirim. Çipura ve levrek meşhurdur. En sık satılan balıklarımız onlar. Barbunun kilosu 20 ile 30 lira arasında satılıyor. Büyük barbunlar 50 liradan başlayıp 100 liraya kadar satışa sunuluyor. Hamsi ve sardalya şu an 15 lira" dedi.İzmir'de 18 senedir balıkçılık yapan Engin Turgay (32), kısıtlama günlerinde de vatandaşların balık almaya geldiğini belirterek, "Vatandaşların balığa olan ilgisi memnun edici. Esnaf olarak tezgahlarımızı açıyoruz. Sardalya, hamsi, levrek, çipura tezgahlarımızda bu hafta da yerini aldı. Balık bolluğu var diyebiliriz. Barbun fiyatları günden güne değişiyor. 15 liradan barbun sattığımız oldu. Balığın boyuna göre fiyatlar da değişiyor. Çipura ve levrek şu an 35 liradan satılıyor. Şu an en fazla barbun geliyor. Buna bağlı olarak fiyatları düşüyor" dedi.'BALIK BİZİM VAZGEÇİLMEZİMİZ'

Kısıtlamanın ilk gününde evi yakın olan ve balıkların tazeliğine güvendiği için Havra Sokağı'nı tercih eden vatandaşlardan Tamer Yıldırım (41), "Balık sofralarımızın vazgeçilmezi diyebilirim. Ege'de yaşayan insanlar olarak balık en güzel besin kaynağı. Bu nedenle biz de haftada 2 ya da 3 gün balık tüketmeye çalışıyoruz. İzmir'de balık denilince akıllara gelen ve en meşhur sokağı olan Havra Sokağı'na balık almak için geldim. Sezon balıklarını yemeyi tercih ediyoruz. Sardalya ve hamsiyi çok tüketiyoruz. Çocuklarımızı da balık yemeye alıştırdık. Büyük balıkları da yiyoruz. Balık fiyatları şu an uygun. Pahalandığı zaman yine uygun olan balığı tercih ediyoruz. Hamsi, sardalya hem uygun hem besleyici. Ege balık yapımı konusunda beceriklidir. Hem restoranlarda güzel sunulur hem de evlerde sıklıkla yenir" diye konuştu.