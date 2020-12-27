İzmir'de, kısıtlamada sokak ortasında komşu kavgası: 4 yaralı - Son Dakika

İZMİR'in Karabağlar ilçesinde, komşular arasında gece çıkan tartışma, sokakta kavgaya dönüştü. Sokak kısıtlamasını hiçe sayan komşuları, polis ekipleri ayırdı. Olayla ilgili gözaltılar olurken, yaralanan 4 kişi de hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 02.00 sıralarında, Sarıyer Mahallesi'nde meydana geldi. Komşular arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısıtlamayı hiçe sayıp, sokağa çıkan komşuların tartışması, kavgaya dönüştü. Mahallelinin ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, komşuları ayırarak, kavgayı sonlandırdı. Kavgada dövülmesi sonucu yaralanan 4 kişi, Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis, olaya karışan veya karıştığı iddia edilen kişileri gözaltına alarak, ifadeleri için emniyete götürdü.