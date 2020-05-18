İzmir'de kısıtlamanın 2 gününde bin 111 kişiye para cezası uygulandı - Son Dakika

KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında 15 ilde 4 gün uygulanmak üzere Cuma gece yarısı başlayan sokağa çıkma kısıtlamasında, İzmir'de 2 günde kuralları ihlal eden bin 111 kişiye, 2 milyon 219 bin 489 TL para cezası uygulanırken, 5 kişi hakkında ise adli işlem yapıldı.

İçişleri Bakanlığı'nca, Koronavirüs tedbirleri kapsamında 15 ilde salgının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, sosyal mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutmak amacıyla Cumartesi günü saat 00.00'da sokağa çıkma kısıtlaması başlatıldı. Kısıtlamanın iki günü geride kalırken, İzmir'de polis ekiplerinin yaptığı uygulama ve denetimlerde sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 5 kişi hakkında adli işlem yapılırken, bin 111 kişiye ise toplam 2 milyon 219 bin 489 TL para cezası uygulandı.