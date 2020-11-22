İzmir'de kısıtlamanın ikinci gününde cadde ve meydanlar sessizliğe büründü - Son Dakika

İzmir'de kısıtlamanın ikinci gününde cadde ve meydanlar sessizliğe büründü

22.11.2020 22:05
İzmir'de kısıtlamanın ikinci gününde cadde ve meydanlar sessizliğe büründü, System.String[]

İZMİR'de, koronavirüs tedbirleri kapsamında saat 20.00 itibarıyla başlayan sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde kentin en kalabalık cadde ve meydanları sessizliğe büründü.

İZMİR'de, koronavirüs tedbirleri kapsamında saat 20.00 itibarıyla başlayan sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde kentin en kalabalık cadde ve meydanları sessizliğe büründü.

İçişleri Bakanlığı'nca koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan ve valiliklere gönderilen kararlar doğrultusunda saat 20.00 itibarıyla sokağa çıkma kısıtlaması Türkiye genelinde uygulanmaya başlandı. Bu kapsamda yurt genelinde olduğu gibi, kısıtlamanın ikinci gününde İzmir'de de saat 20.00'den yarın saat 05.00'e kadar, sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

HAYALET KENTİ ANDIRDI

Kentin en işlek caddelerinden biri olan Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde, Gündoğdu ve Konak meydanlarında vatandaşların kısıtlamaya uyduğu görülürken, polis ekipleri kentin birçok noktasında alınan tedbirlere uyulması için denetim yaptı.


İzmir'de kısıtlamanın ikinci gününde cadde ve meydanlar sessizliğe büründü
İzmir'de kısıtlamanın ikinci gününde cadde ve meydanlar sessizliğe büründü
İzmir'de kısıtlamanın ikinci gününde cadde ve meydanlar sessizliğe büründü
İzmir'de kısıtlamanın ikinci gününde cadde ve meydanlar sessizliğe büründü
İzmir'de kısıtlamanın ikinci gününde cadde ve meydanlar sessizliğe büründü
İzmir'de kısıtlamanın ikinci gününde cadde ve meydanlar sessizliğe büründü
İzmir'de kısıtlamanın ikinci gününde cadde ve meydanlar sessizliğe büründü
İzmir'de kısıtlamanın ikinci gününde cadde ve meydanlar sessizliğe büründü
İzmir'de kısıtlamanın ikinci gününde cadde ve meydanlar sessizliğe büründü
İzmir'de kısıtlamanın ikinci gününde cadde ve meydanlar sessizliğe büründü
İzmir'de kısıtlamanın ikinci gününde cadde ve meydanlar sessizliğe büründü
İzmir'de kısıtlamanın ikinci gününde cadde ve meydanlar sessizliğe büründü
İzmir'de kısıtlamanın ikinci gününde cadde ve meydanlar sessizliğe büründü
İzmir'de kısıtlamanın ikinci gününde cadde ve meydanlar sessizliğe büründü
İzmir'de kısıtlamanın ikinci gününde cadde ve meydanlar sessizliğe büründü

İçişleri Bakanlığı, İzmir, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İzmir'de kısıtlamanın ikinci gününde cadde ve meydanlar sessizliğe büründü - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Selin Ciğerci'nin arabasında açıklama yapan Melisa Emirbayer: Seren Serengil tarafından oyuna getirildim Alanyaspor, derbide Antalyaspor'u 2-0 mağlup etti ve liderliğini sürdürdü AK Parti Bursa Milletvekili Osman Mesten'in koronavirüs testi pozitif çıktı Kadirli Devlet Hastanesi'nde görev yapan 50 sağlık çalışanının korona testi pozitif çıktı Başakşehir teknik heyetinin mağlubiyet sözleri Beşiktaşlıları kızdırdı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan günlük vaka sayısına ilişkin çarpıcı sözler Hatayspor maçında hatalı gol yiyen Gökhan Akkan gözyaşlarını tutamadı Öfkelenen koca, hareket halindeki araçtan eşini attı! Talihsiz kadın feci şekilde can verdi
Kemal Kılıçdaroğlu'nun kardeşi Celal Kılıçdaroğlu: Alaattin Çakıcı devlet adamıdır, ağabeyim hastadır Kemal Kılıçdaroğlu'nun kardeşi Celal Kılıçdaroğlu: Alaattin Çakıcı devlet adamıdır, ağabeyim hastadır         
21:39
Erzurumspor'dan hakeme çok sert tepki: Allah'tan korkun Allah'tan, yazıklar olsun Erzurumspor'dan hakeme çok sert tepki: Allah'tan korkun Allah'tan, yazıklar olsun         
21:17
Hollanda diken üstünde! Henüz koronavirüs salgını bitmeden kuş gribi patlak verdi Hollanda diken üstünde! Henüz koronavirüs salgını bitmeden kuş gribi patlak verdi         
20:54
Yük treninin çarptığı talihsiz vatandaşın sağ kolu koptu Yük treninin çarptığı talihsiz vatandaşın sağ kolu koptu         
20:42
Oyuncu Sean Connery'nin ölüm haberini yeni duyan Rasim Ozan Kütahyalı kendine kızdı: Allah benim belamı versin Oyuncu Sean Connery'nin ölüm haberini yeni duyan Rasim Ozan Kütahyalı kendine kızdı: Allah benim belamı versin         
20:23
Son Dakika: Türkiye'de 22 Kasım günü koronavirüs nedeniyle 139 kişi vefat etti, 6017 yeni hasta tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 22 Kasım günü koronavirüs nedeniyle 139 kişi vefat etti, 6017 yeni hasta tespit edildi         
19:44
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Fitne ateşi" yorumu sonrası AK Partili isimlerden Arınç'a peş peşe istifa çağrısı         
17:47
Dünya Sağlık Örgütü: 2021'in başında Avrupa'da üçüncü dalgayı bekliyoruz Dünya Sağlık Örgütü: 2021'in başında Avrupa'da üçüncü dalgayı bekliyoruz         
17:04
Paşinyan, Karabağ yenilgisi üzerine istifasını isteyen Rusya'ya sert çıktı: Kolaysa gelin Türklerle siz savaşın Paşinyan, Karabağ yenilgisi üzerine istifasını isteyen Rusya'ya sert çıktı: Kolaysa gelin Türklerle siz savaşın         
16:01
'Kim Milyoner Olmak İster' programına katılan yarışmacı ablasına yaptıklarıyla şaşırttı! Tuvalete kilitleyip, kelepçelemiş 'Kim Milyoner Olmak İster' programına katılan yarışmacı ablasına yaptıklarıyla şaşırttı! Tuvalete kilitleyip, kelepçelemiş         
14:57
Son Dakika! Son Dakika! "İttifak çatırdıyor mu?" sözlerine Erdoğan'dan yanıt: Cumhur İttifakı'nın gidişatından gayet memnunuz         
14:31
3 kez ortadan kaybolan liseli kız uyuşturucu bağımlısının evinde bulundu! Anne yaşananlara isyan etti 3 kez ortadan kaybolan liseli kız uyuşturucu bağımlısının evinde bulundu! Anne yaşananlara isyan etti         
13:31
Otogarda iğrenç tuzak! Otogarda iğrenç tuzak! "Polisiz" deyip otele götürdükleri genç kıza dehşeti yaşattılar         
13:05
Hocalı'da Türkçe bildiği için Azerbaycanlıları katleden Ermeni milis, 30 yıl sonra yakalandı Hocalı'da Türkçe bildiği için Azerbaycanlıları katleden Ermeni milis, 30 yıl sonra yakalandı         
07:37
Kestiği kedi ile yakalanan kadının sözleri kan dondurdu: Yıllardır yiyorum Kestiği kedi ile yakalanan kadının sözleri kan dondurdu: Yıllardır yiyorum         
02:41
İbo Show'da Hülya Avşar'la düet yapan İbrahim Tatlıses, gözyaşlarına hakim olamadı İbo Show'da Hülya Avşar'la düet yapan İbrahim Tatlıses, gözyaşlarına hakim olamadı         
00:04
Acun Ilıcalı, sosyal medyadaki küfürlü içerikleri nedeniyle MasterChef yarışmacısı Uğur Yılmaz Deniz'i kovdu Acun Ilıcalı, sosyal medyadaki küfürlü içerikleri nedeniyle MasterChef yarışmacısı Uğur Yılmaz Deniz'i kovdu         
22:53
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.11.2020 22:15:48. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: İzmir'de kısıtlamanın ikinci gününde cadde ve meydanlar sessizliğe büründü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei